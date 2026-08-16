Aston Villa, Zion Suzuki için anlaştı!

Aston Villa, Parma'dan Zion Suzuki'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'te yer alan habere göre, Aston Villa ve Parma, 23 yaşındaki Japon kalecinin transferi için anlaşma sağladı.
Aston Villa, Sion Suzuki için 30 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu bonservis, bonuslarla birlikte 35 milyon euro'ya kadar çıkacak.
İngiliz ekibi, Suzuki ile de 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Zion Suzuki'nin, Aston Villa'ya transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Aston Villa, Sion Suzuki için 30 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu bonservis, bonuslarla birlikte 35 milyon euro'ya kadar çıkacak.
İngiliz ekibi, Suzuki ile de 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Zion Suzuki'nin, Aston Villa'ya transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.