Galatasaray, Camavinga'dan vazgeçmiyor

Galatasaray, Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga'dan vazgeçmiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransız orta saha oyuncusu, Galatasaray'ın transfer listesinde yer almaya devam ediyor.
Galatasaray, transfer döneminin kalan diliminde hücum hattına yapacağı takviyelere öncelik verecek. Sarı-kırmızılılar, hücuma yapılacak transferlerden sonra Camavinga için de hamlede bulunabilir.
OKAN BURUK'UN MESAJI
Okan Buruk, ligin ilk haftasındaki Çorum FK maçının ardından, "Şampiyonlar Ligi listesine yazılana kadar bir süremiz var. Hücumdaki eksikleri tamamladıktan sonra başka mevkiye takviye düşünebiliriz. Orta saha da olur, savunma da olur. Buralarda bir değişiklik yapmak istersek süremiz olacak. Aciliyeti hep söylüyorum, ön taraftaki oyuncular. Diğer mevkilerde beğendiğimiz, istediğimiz oyuncu önümüze çıkarsa düşünebiliriz." demişti.
SEZON PERFORMANSI
Real Madrid'de geçen sezon 43 maçta süre bulan 23 yaşındaki Camavinga, 2 gol ve 1 asist ile skor katkısı da sağladı.
Galatasaray, transfer döneminin kalan diliminde hücum hattına yapacağı takviyelere öncelik verecek. Sarı-kırmızılılar, hücuma yapılacak transferlerden sonra Camavinga için de hamlede bulunabilir.
OKAN BURUK'UN MESAJI
Okan Buruk, ligin ilk haftasındaki Çorum FK maçının ardından, "Şampiyonlar Ligi listesine yazılana kadar bir süremiz var. Hücumdaki eksikleri tamamladıktan sonra başka mevkiye takviye düşünebiliriz. Orta saha da olur, savunma da olur. Buralarda bir değişiklik yapmak istersek süremiz olacak. Aciliyeti hep söylüyorum, ön taraftaki oyuncular. Diğer mevkilerde beğendiğimiz, istediğimiz oyuncu önümüze çıkarsa düşünebiliriz." demişti.
SEZON PERFORMANSI
Real Madrid'de geçen sezon 43 maçta süre bulan 23 yaşındaki Camavinga, 2 gol ve 1 asist ile skor katkısı da sağladı.