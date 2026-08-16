Beşiktaş'ın Bayern Münih'ten transfer ettiği Alexander Nübel için eski antrenörü Volkan Bulut'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dinamo Moskova'da yardımcı antrenörlük görevini sürdüren Bulut, Türkiye Gazetesi'ne verdiği röportajda Nübel'in kariyer gelişimini, teknik özelliklerini ve Beşiktaş'a yapabileceği katkıyı değerlendirdi.
"BEŞİKTAŞ ADINA BÜYÜK BİR ŞANS"
Nübel'le ilk kez Paderborn döneminde çalıştıklarını anlatan Bulut, Alman kalecinin genç yaşta dahi ayak tekniğiyle fark yarattığını söyledi.
"Nübel, 2013 yılında teknik direktör Andre Breitenreiter ile Paderborn takımında çalışmaya başladığımızda altyapıda oynuyordu. Birkaç ay sonra bizimle A takım antrenmanlarına çıkmaya başladı. Yaşı henüz çok gençti. O dönemler kalecilik özelliğinin haricinde ayak yeteneği olarak da müthiş bir isimdi."
Bulut, Nübel'in iki ayağını da etkili kullandığını ve antrenmanlarda zaman zaman saha oyuncusu olarak görev aldığını belirterek, Beşiktaş'ın bu transferle önemli bir kaleci kazandığını ifade etti.
"Nübel'in Beşiktaş'a gelmesi takım adına büyük bir şans. Nübel, hala Avrupa'nın üst düzey takımlarında oynayabilecek bir kaleci."
"PROFESYONELLİĞİ HİÇBİR ZAMAN TARTIŞILMAZDI"
Volkan Bulut, Nübel'in karakteri ve çalışma disiplinine ilişkin de övgü dolu ifadeler kullandı.
"İyi bir aile terbiyesi alan, saygılı, efendi ve alçakgönüllü bir isimdi. Profesyonelliği zaten hiçbir zaman tartışılmazdı. Antrenmana ilk gelip, son giden oyunculardandı."
Alman kalecinin çizgi üzerindeki reflekslerini öne çıkaran Bulut, Manuel Neuer'le çalışmasının Nübel'in özgüvenine katkı sağladığını belirtti.
Bulut ayrıca Nübel'in oyun kurma becerisine dikkat çekerek, "Stoper gibi oyun kurucu yeteneği ise ona ayrı bir özellik katıyor" ifadelerini kullandı.
SCHALKE 04'E BİRLİKTE GİTTİLER
Bulut, 2015 yılında teknik ekip olarak Schalke 04'e geçtiklerinde Nübel'i de beraberlerinde götürdüklerini anlattı.
"Kaleci anlamında eksiğimiz vardı. Nübel'i büyük bir yetenek olarak yanımızda götürelim dedik ve transferi gerçekleştirdik. Orada da basamak basamak ilerleyişini devam ettirdi."
Bulut, eski öğrencisinin Beşiktaş'ta da başarılı olacağına inandığını belirterek, "Nübel, Beşiktaş'ın başarısına önemli bir katkı sağlayacak" dedi.
BAYERN MÜNİH'İN NEUER SONRASI PLANI
Volkan Bulut, Bayern Münih'in Nübel'i transfer ederken Manuel Neuer'in ardından kaleyi devralabilecek bir oyuncu olarak gördüğünü söyledi.
"Tarz ve oyun olarak Manuel Neuer'e çok benziyor. Bayern Münih, o dönemlerde Alexander Nübel'i bu yüzden aldı. Zamanında Neuer'i Schalke 04'den hangi niyetle aldıysa, Nübel'i de o niyetle aldı."
Bulut, Neuer'in uzun süre kalede kalmasının Nübel'in önünü kapattığını ifade ederek şöyle devam etti:
"Nübel, Bayern Münih'in kalesine geçseydi hiç sorun olmadan en az 10-12 sene bu süreci iyi geçirebilirdi. Bayern Münih'in Manuel Neuer'den sonra onun yerine geçirebilecek potansiyelde olan bir kaleciydi."
Hansi Flick ve Julian Nagelsmann ile çalışmasının da Nübel'in gelişimi açısından önemli olduğunu söyleyen Bulut, bu deneyimlerin Alman kaleciye avantaj sağladığını belirtti.
"BEŞİKTAŞ'TAKİ YENİ DÖNEM İKNA EDİCİ OLDU"
Nübel'in Beşiktaş tercihini de değerlendiren Volkan Bulut, son yıllarda üst düzey futbolcuların Türkiye'ye gelmesinin bu kararda etkili olduğunu savundu.
Bulut, Nübel'in Schalke döneminde birlikte çalıştığı Kaan Ayhan ve Leroy Sane'den Türk futbolu hakkında bilgi almış olabileceğini belirtti.
"Türk futbolunun gelişmesi ve Vincenzo Italiano önderliğinde yeni bir dönemin başlaması Nübel'i başarı kazanma konusunda ikna edici oldu. Aynı zamanda Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansı devam ediyor. Bu durumlar Nübel'in transfer kararında etkili oldu."
MENTAL GÜCÜNE VURGU
Volkan Bulut, Nübel'in psikolojik açıdan da güçlü bir kaleci olduğunu ifade etti.
"Nübel, mental olarak çok güçlü bir futbolcu. Her futbolcunun üzüleceği ve kırılacağı noktalar vardır ama Nübel psikolojik olarak zorlu süreçleri aşabilecek bir kaleci."
Bulut, Alman kalecinin hata yapsa dahi oyun anlayışından vazgeçmediğini belirterek, Beşiktaş taraftarının Nübel'e destek vermesi gerektiğini söyledi.
"FORMANIN HAKKINI ŞİMDİDEN ÖDEMEYE BAŞLADI"
Nübel'in Beşiktaş kariyerindeki başlangıcını da değerlendiren Bulut, Avrupa Ligi eleme maçlarındaki performansına dikkat çekti.
"Beşiktaş kariyerine öyle bir başlangıç yaptı ki tüm övgüleri hak etti. Formanın hakkını şimdiden ödemeye başladı."
Bulut, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ne katılması halinde Nübel'in bunda önemli pay sahibi olacağını savundu.
"YILDIZ FORVETLERE KARŞI OYNAMAYA ALIŞKIN"
Volkan Bulut son olarak Nübel'in Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'ndeki tecrübesinin Süper Lig'de önemli avantaj sağlayacağını belirtti.
"Nübel, o yüzden yıldız forvetlere karşı oynama konusunda alışkın. Mesela Lukaku gibi bir isme karşı mücadele vereceği zaman zihinsel yapısını ona göre hazır hale getiriyor."
Bulut, Alman kalecinin Bayern Münih, Monaco ve Stuttgart dönemlerinde üst düzey santrforlara karşı mücadele ettiğini ve bu tecrübenin Beşiktaş kariyerinde de önemli olacağını ifade etti.
"BEŞİKTAŞ ADINA BÜYÜK BİR ŞANS"
Nübel'le ilk kez Paderborn döneminde çalıştıklarını anlatan Bulut, Alman kalecinin genç yaşta dahi ayak tekniğiyle fark yarattığını söyledi.
"Nübel, 2013 yılında teknik direktör Andre Breitenreiter ile Paderborn takımında çalışmaya başladığımızda altyapıda oynuyordu. Birkaç ay sonra bizimle A takım antrenmanlarına çıkmaya başladı. Yaşı henüz çok gençti. O dönemler kalecilik özelliğinin haricinde ayak yeteneği olarak da müthiş bir isimdi."
Bulut, Nübel'in iki ayağını da etkili kullandığını ve antrenmanlarda zaman zaman saha oyuncusu olarak görev aldığını belirterek, Beşiktaş'ın bu transferle önemli bir kaleci kazandığını ifade etti.
"Nübel'in Beşiktaş'a gelmesi takım adına büyük bir şans. Nübel, hala Avrupa'nın üst düzey takımlarında oynayabilecek bir kaleci."
"PROFESYONELLİĞİ HİÇBİR ZAMAN TARTIŞILMAZDI"
Volkan Bulut, Nübel'in karakteri ve çalışma disiplinine ilişkin de övgü dolu ifadeler kullandı.
"İyi bir aile terbiyesi alan, saygılı, efendi ve alçakgönüllü bir isimdi. Profesyonelliği zaten hiçbir zaman tartışılmazdı. Antrenmana ilk gelip, son giden oyunculardandı."
Alman kalecinin çizgi üzerindeki reflekslerini öne çıkaran Bulut, Manuel Neuer'le çalışmasının Nübel'in özgüvenine katkı sağladığını belirtti.
Bulut ayrıca Nübel'in oyun kurma becerisine dikkat çekerek, "Stoper gibi oyun kurucu yeteneği ise ona ayrı bir özellik katıyor" ifadelerini kullandı.
SCHALKE 04'E BİRLİKTE GİTTİLER
Bulut, 2015 yılında teknik ekip olarak Schalke 04'e geçtiklerinde Nübel'i de beraberlerinde götürdüklerini anlattı.
"Kaleci anlamında eksiğimiz vardı. Nübel'i büyük bir yetenek olarak yanımızda götürelim dedik ve transferi gerçekleştirdik. Orada da basamak basamak ilerleyişini devam ettirdi."
Bulut, eski öğrencisinin Beşiktaş'ta da başarılı olacağına inandığını belirterek, "Nübel, Beşiktaş'ın başarısına önemli bir katkı sağlayacak" dedi.
BAYERN MÜNİH'İN NEUER SONRASI PLANI
Volkan Bulut, Bayern Münih'in Nübel'i transfer ederken Manuel Neuer'in ardından kaleyi devralabilecek bir oyuncu olarak gördüğünü söyledi.
"Tarz ve oyun olarak Manuel Neuer'e çok benziyor. Bayern Münih, o dönemlerde Alexander Nübel'i bu yüzden aldı. Zamanında Neuer'i Schalke 04'den hangi niyetle aldıysa, Nübel'i de o niyetle aldı."
Bulut, Neuer'in uzun süre kalede kalmasının Nübel'in önünü kapattığını ifade ederek şöyle devam etti:
"Nübel, Bayern Münih'in kalesine geçseydi hiç sorun olmadan en az 10-12 sene bu süreci iyi geçirebilirdi. Bayern Münih'in Manuel Neuer'den sonra onun yerine geçirebilecek potansiyelde olan bir kaleciydi."
Hansi Flick ve Julian Nagelsmann ile çalışmasının da Nübel'in gelişimi açısından önemli olduğunu söyleyen Bulut, bu deneyimlerin Alman kaleciye avantaj sağladığını belirtti.
"BEŞİKTAŞ'TAKİ YENİ DÖNEM İKNA EDİCİ OLDU"
Nübel'in Beşiktaş tercihini de değerlendiren Volkan Bulut, son yıllarda üst düzey futbolcuların Türkiye'ye gelmesinin bu kararda etkili olduğunu savundu.
Bulut, Nübel'in Schalke döneminde birlikte çalıştığı Kaan Ayhan ve Leroy Sane'den Türk futbolu hakkında bilgi almış olabileceğini belirtti.
"Türk futbolunun gelişmesi ve Vincenzo Italiano önderliğinde yeni bir dönemin başlaması Nübel'i başarı kazanma konusunda ikna edici oldu. Aynı zamanda Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansı devam ediyor. Bu durumlar Nübel'in transfer kararında etkili oldu."
MENTAL GÜCÜNE VURGU
Volkan Bulut, Nübel'in psikolojik açıdan da güçlü bir kaleci olduğunu ifade etti.
"Nübel, mental olarak çok güçlü bir futbolcu. Her futbolcunun üzüleceği ve kırılacağı noktalar vardır ama Nübel psikolojik olarak zorlu süreçleri aşabilecek bir kaleci."
Bulut, Alman kalecinin hata yapsa dahi oyun anlayışından vazgeçmediğini belirterek, Beşiktaş taraftarının Nübel'e destek vermesi gerektiğini söyledi.
"FORMANIN HAKKINI ŞİMDİDEN ÖDEMEYE BAŞLADI"
Nübel'in Beşiktaş kariyerindeki başlangıcını da değerlendiren Bulut, Avrupa Ligi eleme maçlarındaki performansına dikkat çekti.
"Beşiktaş kariyerine öyle bir başlangıç yaptı ki tüm övgüleri hak etti. Formanın hakkını şimdiden ödemeye başladı."
Bulut, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ne katılması halinde Nübel'in bunda önemli pay sahibi olacağını savundu.
"YILDIZ FORVETLERE KARŞI OYNAMAYA ALIŞKIN"
Volkan Bulut son olarak Nübel'in Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'ndeki tecrübesinin Süper Lig'de önemli avantaj sağlayacağını belirtti.
"Nübel, o yüzden yıldız forvetlere karşı oynama konusunda alışkın. Mesela Lukaku gibi bir isme karşı mücadele vereceği zaman zihinsel yapısını ona göre hazır hale getiriyor."
Bulut, Alman kalecinin Bayern Münih, Monaco ve Stuttgart dönemlerinde üst düzey santrforlara karşı mücadele ettiğini ve bu tecrübenin Beşiktaş kariyerinde de önemli olacağını ifade etti.