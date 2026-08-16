Mustafa Er: 'Bu şekilde oynarsak cezalandırılırız'

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi kendi sahasında 1-0 mağlup eden Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, ikinci yarıda kötü oynamalarına rağmen kazanmanın değerli olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Er, kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.
Oyun olarak iki farklı devre oynadıklarını ifade eden Er, skoru koruma psikolojisiyle ikinci yarıda kötü oynadıklarını vurguladı.
Er, skora göre oynamamaları gerektiğinin farkında olduklarını anlatarak, şöyle konuştu:
"İkinci yarı bu psikolojiyle oyunu rakibe verdik. Rakibin 10 kişi kaldığı bölümde bile rakibe verdik. Bu hiç kabul edilemez. İlk yarıdan memnunum. İkinci yarıdaki oyun bize yakışmadı. Bunun analizini yapıp çalışacağız. Bu şekilde oynarsak cezalandırılırız. Bu duruma rağmen kazanmak avantaj. Ciddi bir potansiyelimiz var. Fiziksel durumumuz çok iyi. Bugün inanılmaz şekilde mental anlamda gerginlik yaşadık ve bu oyunumuza yansıdı. Bu tamamen skoru koruma psikolojisi ve gerginliği. Değişiklikler yaptık ama fark etmedi. 45 dakika iyi, 45 dakikada olumsuz oynadık. Kazanmak bizim için değerliydi."
Oyun olarak iki farklı devre oynadıklarını ifade eden Er, skoru koruma psikolojisiyle ikinci yarıda kötü oynadıklarını vurguladı.
Er, skora göre oynamamaları gerektiğinin farkında olduklarını anlatarak, şöyle konuştu:
"İkinci yarı bu psikolojiyle oyunu rakibe verdik. Rakibin 10 kişi kaldığı bölümde bile rakibe verdik. Bu hiç kabul edilemez. İlk yarıdan memnunum. İkinci yarıdaki oyun bize yakışmadı. Bunun analizini yapıp çalışacağız. Bu şekilde oynarsak cezalandırılırız. Bu duruma rağmen kazanmak avantaj. Ciddi bir potansiyelimiz var. Fiziksel durumumuz çok iyi. Bugün inanılmaz şekilde mental anlamda gerginlik yaşadık ve bu oyunumuza yansıdı. Bu tamamen skoru koruma psikolojisi ve gerginliği. Değişiklikler yaptık ama fark etmedi. 45 dakika iyi, 45 dakikada olumsuz oynadık. Kazanmak bizim için değerliydi."