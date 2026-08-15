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NEC Nijmegen, Ahmetcan Kaplan'ın bonservisini alacak

Hollanda Ligi takımlarından NEC Nijmegen, Ajax'tan kiraladığı Ahmetcan Kaplan'ın bonservisini satın almak için anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 15:38 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2026 16:55
Haber: Sporx.com dış haberler
NEC Nijmegen, Ahmetcan Kaplan'ın bonservisini alacak
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Ajax forması giyen ve adı Türk takımlarıyla da anılan milli savunmacı Ahmetcan Kaplan, geçen sezon kiralık olarak oynadığı NEC Nijmegen'e bonservisiyle transfer oluyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hollanda basının haberine göre NEC Nijmegen, daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen 23 yaşındaki stoperin transferi konusunda Ajax ile anlaşmaya vardı.

NEC Nijmegen'in bu transfer için Ajax'a 2,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Anlaşmada ayrıca Hollanda devine sonraki satıştan pay verilmesini öngören bir maddenin de yer aldığı kaydedildi.

Ahmetcan Kaplan'ın NEC Nijmegen ile 2030 yılına kadar geçerli sözleşme imzalaması bekleniyor.

NEC Nijmegen performansı

Geçtiğimiz sezon NEC Nijmegen'de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu, çıktığı 30 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı.

Öte yandan NEC Nijmegen, yaz transfer döneminde Dusan Tadic ve Fenerbahçe'den Emre Mor'u kadrosuna kattı.

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