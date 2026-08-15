NEC Nijmegen, Ahmetcan Kaplan'ın bonservisini alacak

Ajax forması giyen ve adı Türk takımlarıyla da anılan milli savunmacı Ahmetcan Kaplan, geçen sezon kiralık olarak oynadığı NEC Nijmegen'e bonservisiyle transfer oluyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hollanda basının haberine göre NEC Nijmegen, daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen 23 yaşındaki stoperin transferi konusunda Ajax ile anlaşmaya vardı.
NEC Nijmegen'in bu transfer için Ajax'a 2,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Anlaşmada ayrıca Hollanda devine sonraki satıştan pay verilmesini öngören bir maddenin de yer aldığı kaydedildi.
Ahmetcan Kaplan'ın NEC Nijmegen ile 2030 yılına kadar geçerli sözleşme imzalaması bekleniyor.
NEC Nijmegen performansı
Geçtiğimiz sezon NEC Nijmegen'de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu, çıktığı 30 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı.
Öte yandan NEC Nijmegen, yaz transfer döneminde Dusan Tadic ve Fenerbahçe'den Emre Mor'u kadrosuna kattı.
NEC Nijmegen'in bu transfer için Ajax'a 2,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Anlaşmada ayrıca Hollanda devine sonraki satıştan pay verilmesini öngören bir maddenin de yer aldığı kaydedildi.
Ahmetcan Kaplan'ın NEC Nijmegen ile 2030 yılına kadar geçerli sözleşme imzalaması bekleniyor.
NEC Nijmegen performansı
Geçtiğimiz sezon NEC Nijmegen'de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu, çıktığı 30 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı.
Öte yandan NEC Nijmegen, yaz transfer döneminde Dusan Tadic ve Fenerbahçe'den Emre Mor'u kadrosuna kattı.