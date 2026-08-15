Futbolda yapay zeka dönemi: Transfer kararlarını değiştirecek

Yapay zeka, futbolda saha içi performanstan transfer süreçlerine, hakem kararlarından oyuncu sağlığına kadar birçok alanda kullanılmaya başlanırken, teknolojinin özellikle kulüplerin karar alma süreçlerinde daha etkin hale gelmesi bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İstanbul Ticaret Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Agah Tuğrul Korucu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yapay zekanın futbolu insanlardan devralan bir sistem değil, büyük veri içerisindeki örüntüleri görünür hale getiren bir karar destek aracı olduğunu söyledi.
TRANSFERDE KARAR SÜRECİNİ DEĞİŞTİRECEK
Yapay zekanın bugün yoğun olarak saha içi performans analizinde kullanıldığını belirten Korucu, ekonomik açıdan en büyük etkinin ise transfer ve oyuncu yönetiminde görüleceğini ifade etti.
Korucu, "Yapay zeka burada kulübe 'En iyi futbolcu kim?' değil, 'Bizim takımımız için en doğru futbolcu kim?' sorusunu sorduruyor." dedi.
Bir futbolcunun başarısının yalnızca bireysel yeteneğine bağlı olmadığını vurgulayan Korucu, takımın oyun sistemi, lig yapısı ve teknik direktörün beklentilerinin de belirleyici olduğunu söyledi.
Korucu, gelecekte scout gözlemi, performans verisi, yapay zeka modeli, ekonomik analiz ve teknik direktör değerlendirmesinin birlikte kullanılacağını belirterek, yapay zekanın futboldaki asıl etkisinin kulüplerin toplam karar kalitesinde ortaya çıkacağını ifade etti.
ANADOLU KULÜPLERİ İÇİN FIRSAT
Türkiye ile Avrupa arasında bütün kulüpleri kapsayan sabit bir teknoloji farkından söz edilemeyeceğini belirten Korucu, Türkiye'de de GPS, video analiz ve performans takip sistemlerini kullanan profesyonel kulüpler bulunduğuna dikkati çekti.
Asıl farkın "entegrasyon, kurumsallaşma ve karar kültürü" alanında ortaya çıktığını ifade eden Korucu, sorunun yalnızca bütçeyle ilgili olmadığını söyledi.
Korucu, "Kurumsal karar, bireysel sezgiden daha güçlü olmak zorundadır. Bu, insan sezgisini ortadan kaldırmak değil, sezgiyi veriyle test edilebilir hale getirmek anlamına gelir." ifadelerini kullandı.
Yapay zeka destekli scout sistemlerinin özellikle sınırlı bütçeye sahip Anadolu kulüpleri açısından önemli fırsatlar sağlayabileceğini belirten Korucu, geleneksel yöntemlerle dünyanın farklı liglerindeki binlerce futbolcuyu takip etmenin mümkün olmadığını söyledi.
Yapay zeka sayesinde oyuncuların yaş, maliyet, fiziksel özellik ve oyun sistemine uygunluk gibi kriterlere göre taranabileceğini aktaran Korucu, "Yapay zeka, scoutun gözünün yerine geçmeyecek, scoutun görebileceği alanı büyütecek." dedi.
Korucu, büyük liglerin dışında henüz piyasa değeri yükselmemiş oyuncuların erken tespit edilmesinin kulüplere avantaj sağlayabileceğini ancak nihai kararın yalnızca algoritmaya bırakılmaması gerektiğini vurguladı.
"MAKİNE ÖLÇMELİ, İNSAN YORUMLAMALI"
Yapay zekanın hakemlik alanında da giderek daha fazla kullanılacağını belirten Korucu, ölçülebilir kararlarla yorum gerektiren pozisyonların birbirinden ayrılması gerektiğini söyledi.
Topun çizgiyi geçip geçmediği veya ofsayt çizgisinin belirlenmesi gibi konularda teknolojinin yüksek hassasiyet sağlayabildiğini ifade eden Korucu, faul ve penaltı gibi yoruma dayalı kararlarda insan unsurunun devam edeceğini belirtti.
Korucu, "Ben hakemliğin geleceğini 'AI referee' değil, 'AI-assisted referee', yani yapay zeka destekli hakemlik olarak görüyorum. Makine ölçmeli, insan yorumlamalı, makine önermeli, sorumluluğu insan taşımalıdır." diye konuştu.
OYUNCU VERİLERİNDE ETİK VE HUKUKİ RİSK
Futbolculardan GPS, sağlık, uyku, sakatlık geçmişi ve biyometrik veriler dahil çok sayıda bilginin toplanabildiğini belirten Korucu, bu durumun veri sahipliği, rıza, veri güvenliği ve algoritmik ayrımcılık gibi tartışmaları beraberinde getirdiğini söyledi.
Yapay zekanın teknik direktörlerin de yerini almasını beklemediğini ifade eden Korucu, bunun yerine güçlü bir "dijital yardımcı antrenör" modelinin gelişeceğini belirtti.
Korucu, "Bazen teknik direktör oyuncusunun gözlerine bakar ve veri sisteminin göremediği bir şeyi görür." ifadelerini kullandı.
Gelecekte futbol kulüpleri arasındaki rekabetin yalnızca oyuncu kalitesiyle değil, veriyi kullanma kapasitesiyle de şekilleneceğini belirten Korucu, başarılı kulüplerin insan zekası, futbol zekası ve yapay zekayı aynı karar sisteminde buluşturan kulüpler olacağını kaydetti.
TRANSFERDE KARAR SÜRECİNİ DEĞİŞTİRECEK
Yapay zekanın bugün yoğun olarak saha içi performans analizinde kullanıldığını belirten Korucu, ekonomik açıdan en büyük etkinin ise transfer ve oyuncu yönetiminde görüleceğini ifade etti.
Korucu, "Yapay zeka burada kulübe 'En iyi futbolcu kim?' değil, 'Bizim takımımız için en doğru futbolcu kim?' sorusunu sorduruyor." dedi.
Bir futbolcunun başarısının yalnızca bireysel yeteneğine bağlı olmadığını vurgulayan Korucu, takımın oyun sistemi, lig yapısı ve teknik direktörün beklentilerinin de belirleyici olduğunu söyledi.
Korucu, gelecekte scout gözlemi, performans verisi, yapay zeka modeli, ekonomik analiz ve teknik direktör değerlendirmesinin birlikte kullanılacağını belirterek, yapay zekanın futboldaki asıl etkisinin kulüplerin toplam karar kalitesinde ortaya çıkacağını ifade etti.
ANADOLU KULÜPLERİ İÇİN FIRSAT
Türkiye ile Avrupa arasında bütün kulüpleri kapsayan sabit bir teknoloji farkından söz edilemeyeceğini belirten Korucu, Türkiye'de de GPS, video analiz ve performans takip sistemlerini kullanan profesyonel kulüpler bulunduğuna dikkati çekti.
Asıl farkın "entegrasyon, kurumsallaşma ve karar kültürü" alanında ortaya çıktığını ifade eden Korucu, sorunun yalnızca bütçeyle ilgili olmadığını söyledi.
Korucu, "Kurumsal karar, bireysel sezgiden daha güçlü olmak zorundadır. Bu, insan sezgisini ortadan kaldırmak değil, sezgiyi veriyle test edilebilir hale getirmek anlamına gelir." ifadelerini kullandı.
Yapay zeka destekli scout sistemlerinin özellikle sınırlı bütçeye sahip Anadolu kulüpleri açısından önemli fırsatlar sağlayabileceğini belirten Korucu, geleneksel yöntemlerle dünyanın farklı liglerindeki binlerce futbolcuyu takip etmenin mümkün olmadığını söyledi.
Yapay zeka sayesinde oyuncuların yaş, maliyet, fiziksel özellik ve oyun sistemine uygunluk gibi kriterlere göre taranabileceğini aktaran Korucu, "Yapay zeka, scoutun gözünün yerine geçmeyecek, scoutun görebileceği alanı büyütecek." dedi.
Korucu, büyük liglerin dışında henüz piyasa değeri yükselmemiş oyuncuların erken tespit edilmesinin kulüplere avantaj sağlayabileceğini ancak nihai kararın yalnızca algoritmaya bırakılmaması gerektiğini vurguladı.
"MAKİNE ÖLÇMELİ, İNSAN YORUMLAMALI"
Yapay zekanın hakemlik alanında da giderek daha fazla kullanılacağını belirten Korucu, ölçülebilir kararlarla yorum gerektiren pozisyonların birbirinden ayrılması gerektiğini söyledi.
Topun çizgiyi geçip geçmediği veya ofsayt çizgisinin belirlenmesi gibi konularda teknolojinin yüksek hassasiyet sağlayabildiğini ifade eden Korucu, faul ve penaltı gibi yoruma dayalı kararlarda insan unsurunun devam edeceğini belirtti.
Korucu, "Ben hakemliğin geleceğini 'AI referee' değil, 'AI-assisted referee', yani yapay zeka destekli hakemlik olarak görüyorum. Makine ölçmeli, insan yorumlamalı, makine önermeli, sorumluluğu insan taşımalıdır." diye konuştu.
OYUNCU VERİLERİNDE ETİK VE HUKUKİ RİSK
Futbolculardan GPS, sağlık, uyku, sakatlık geçmişi ve biyometrik veriler dahil çok sayıda bilginin toplanabildiğini belirten Korucu, bu durumun veri sahipliği, rıza, veri güvenliği ve algoritmik ayrımcılık gibi tartışmaları beraberinde getirdiğini söyledi.
Yapay zekanın teknik direktörlerin de yerini almasını beklemediğini ifade eden Korucu, bunun yerine güçlü bir "dijital yardımcı antrenör" modelinin gelişeceğini belirtti.
Korucu, "Bazen teknik direktör oyuncusunun gözlerine bakar ve veri sisteminin göremediği bir şeyi görür." ifadelerini kullandı.
Gelecekte futbol kulüpleri arasındaki rekabetin yalnızca oyuncu kalitesiyle değil, veriyi kullanma kapasitesiyle de şekilleneceğini belirten Korucu, başarılı kulüplerin insan zekası, futbol zekası ve yapay zekayı aynı karar sisteminde buluşturan kulüpler olacağını kaydetti.