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Potanın Perileri'nden hazırlık maçında galibiyet

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Portekiz'i 63-51 yendi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 01:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Potanın Perileri'nden hazırlık maçında galibiyet
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Portekiz'i 63-51 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakaya milliler, Derin Erdoğan, Sevgi Uzun, Sinem Ataş, Elif Bayram ve Elif İstanbulluoğlu ilk 5'iyle başladı.

Maça iyi başlayan ay-yıldızlılar, karşılaşmanın ilk periyodunu 17-6 önde tamamladı. Milliler ikinci periyotta, Portekiz'in farkı kapatmasına izin vermezken soyunma odasına 32-20'lik üstünlükle girdi.

İkinci yarıya da iyi başlayan milliler, 3. çeyreği 48-30 önde tamamladı. Portekiz son çeyrekte hızlı hücumlarda etkili olsa da A Milli Kadın Basketbol Takımı parkeden 63-51 galibiyetle ayrıldı.

4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın tekrar Portekiz'le özel maçta karşı karşıya gelecek.

Milliler, hazırlık döneminde 22-23 Ağustos'ta Çekya'yla hazırlık maçı oynayacak. Berlin'den önce Almanya'nın Köln kentine geçecek milliler, burada da önce 26 Ağustos'ta ardından 27 Ağustos'ta Almanya ile özel maçta karşılaşacak.

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