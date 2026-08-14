TÜMOSAN Konyaspor, Hull City'den Enis Destan'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, genç forvet Enis Destan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirdiğimiz imza töreninde, Futbol Şube Sorumlumuz Sayın Ali Camgöz hazır bulundu. Altınordu Akademi'de futbol hayatına başlayan Enis Destan, Trabzonspor, Warta Poznań, Hull City ve Westerlo kulüplerinde forma giydi. Enis, takımımızda 94 numaralı formayı terletecek. Enis Destan'a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Konyaspor, Hull City'den transfer yaptı
TÜMOSAN Konyaspor, Hull City'den Enis Destan'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
SPORX AI BAKIŞI
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray rekor kırdıracak: Gabriel Martinelli
-
9
Galatasaray, Rodrigo Mora için yeniden devrede
-
8
Fenerbahçe'den genç oyuncu transferi için açıklama!
-
7
Galatasaray'a Leao müjdesi! Bonservisi düştü
-
6
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması ve taraftara çağrı
-
5
Lukaku'dan imza töreninde flaş sözler! "Ben sakat değilim"
-
4
Galatasaray'ı üzen Leao gelişmesi
-
3
Lucumi, Türkiye'ye gelmedi! Juventus'u seçti!
-
2
Galatasaray - Çorum FK: Muhtemel 11'ler
-
1
Ferran Torres; Barcelona'dan PSG'ye
- 19:37 Fenerbahçe otobüsünü kurşunlama soruşturmasında 1 tutuklama
- 19:22 CANLI | Beşiktaş'ta Vlahovic için imza töreni
- 18:50 Gabriel Martinelli'den Galatasaray'a transfer yanıtı
- 18:17 Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Mert Günok
- 18:15 Konyaspor, Hull City'den transfer yaptı
- 17:42 Fenerbahçe Medicana'da yeni başantrenör belli oldu: Stefano Lavarini
- 17:34 Anadolu Efes'ten Daron Russell hamlesi!
- 17:30 Konyaspor Başkanı Ömer Atiker'den yeni sezon mesajı
- 17:27 İstanbulspor'dan genç oyuncuya imza!
- 17:24 Galatasaray, Batrakov transferini bitiriyor!
- 17:20 Kasımpaşa, Trabzonspor karşısında sezona başlıyor
- 17:14 Samsunspor denemeye aldı, 5 yıl imza attırdı
- 17:11 Fenerbahçe'nin lig tarihindeki serüveni!
- 17:00 Gençlerbirliği Başkanı Çakmak'tan Arda Güler açıklaması
- 16:59 Lazio'dan Icardi için resmi açıklama!
- 16:53 Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 97. kez karşılaşacak
- 16:46 Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki dikkat çeken rekorları
- 16:41 Gaziantep FK, Alanyaspor karşısında sahne alıyor
- 16:34 Gençlerbirliği, Fenerbahçe karşısında galibiyet peşinde
- 16:25 Patrick Beverley'nin yeni takımı belli oldu
- 16:25 Recep Uçar'dan transfer açıklaması
- 16:24 Portland'dan Moda Center'ın yenilenmesi için 120 milyon dolarlık onay
- 16:23 Klay'den 1996 Bulls - 2017 Warriors karşılaştırmasına iddialı yanıt
- 16:22 Fenerbahçe, Süper Lig'e Gençlerbirliği deplasmanında başlıyor
- 16:18 Karşıyaka, Topuk Yaylası'nda hazırlanıyor
- 16:16 Karşıyaka'nın Markovic gururu
- 16:14 Tunca Üzümcü: "Altay olarak seferberlik dönemindeyiz"
- 16:09 Lyon efsanesinden Fenerbahçe maçı öncesi flaş yorum!
- 16:05 Beşiktaş tarihinin üçüncü Sırp futbolcusu: Vlahovic
- 15:58 Beşiktaş'ın 68 yıllık Süper Lig macerası
- 15:52 Mardin 1969 Spor, 18 yıl sonra 1. Lig'de ilk iç saha maçının heyecanını yaşayacak
- 15:46 Trabzonspor'da Salah kararı belli oldu!
- 15:39 Dursun Özbek'ten transfer açıklaması ve taraftara çağrı
- 15:32 Aliağa FK'da Halil'in hedefi Süper Lig
- 15:30 Dusan Vlahovic ilk antrenmanına çıktı!
- 15:26 Kayserispor'da stat zemini için açıklama
- 15:25 Beşiktaş'tan sezona dört dörtlük başlangıç
- 15:19 Beşiktaş, rekorlarıyla Süper Lig'e damga vurdu
- 15:12 Salah, Trabzon'un çehresini değiştirecek
- 15:03 Türk Telekom teknolojisi Türk futbolunun destekçisi
- 14:56 Fenerbahçe Medicana'da Abbondanza dönemi sona erdi!
- 14:46 Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Gaziantep FK'ye kiraladı
- 14:35 Fenerbahçe'den Konyaspor için erteleme talebi!
- 14:26 Hacıosmanoğlu açıkladı: Süper Lig'e yabancı VAR geliyor!
- 14:19 NBA'de genişleme planı: Las Vegas ve Avrupa, Seattle'ın önünde
- 14:17 Haliburton: "Sezon bugün başlasa oynamaya hazırım"
- 14:16 Draymond'dan Kawhi soruşturması için radikal öneri: "Maaş sınırını kaldırın"
- 14:14 Clippers, Bradley Beal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı
- 14:14 NBA, 2026-27 sezonunun tam fikstürünü açıkladı
- 13:55 Galatasaray'a Leao müjdesi! Bonservisi düştü
- 13:39 Fenerbahçe'den genç oyuncu transferi için açıklama!
- 12:55 Fenerbahçe'de forma numaralarında dikkat çeken değişiklik!
- 12:40 Çek basını Cerny'yi konuşuyor: "İronik bir şekilde umutları söndü"
- 11:32 Lukaku'dan imza töreninde flaş sözler! "Ben sakat değilim"
- 11:20 Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu!
- 11:16 Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçında kale Tarık'a emanet!
- 11:07 Okan Buruk'tan Çorum FK öncesi flaş toplantı!
- 10:44 Galatasaray rekor kırdıracak: Gabriel Martinelli
- 10:33 Fred'in Fenerbahçe macerası resmen sona erdi!
- 10:27 Beşiktaş'tan Quinten Timber için sürpriz hamle!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL