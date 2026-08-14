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Konyaspor, Hull City'den transfer yaptı

TÜMOSAN Konyaspor, Hull City'den Enis Destan'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 18:15
Konyaspor, Hull City'den transfer yaptı
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TÜMOSAN Konyaspor, Hull City'den Enis Destan'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, genç forvet Enis Destan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirdiğimiz imza töreninde, Futbol Şube Sorumlumuz Sayın Ali Camgöz hazır bulundu. Altınordu Akademi'de futbol hayatına başlayan Enis Destan, Trabzonspor, Warta Poznań, Hull City ve Westerlo kulüplerinde forma giydi. Enis, takımımızda 94 numaralı formayı terletecek. Enis Destan'a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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