Fred'in Fenerbahçe macerası resmen sona erdi!

Fenerbahçe, Fred'in sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirerek Brezilyalı futbolcuyla yollarını resmen ayırdı.
Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Brezilyalı futbolcunun ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro ile bir yılı opsiyonlu 4.5 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.
FENERBAHÇE, FRED'E VEDA ETTİ
Sarı-Lacivertli kulüp yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı;
"Teşekkürler Fred Santos Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulübümüz, Brezilyalı orta saha oyuncumuz Fred Santos ile yollarını ayırmıştır.
2023-24 sezonundan bu yana Çubuklu formamızı başarıyla taşıyan Fred Santos'a, kulübümüze verdiği tüm emekler için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.
Yolun açık olsun, Frederico Rodrigues de Paula Santos.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Brezilyalı futbolcunun ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro ile bir yılı opsiyonlu 4.5 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.
FENERBAHÇE, FRED'E VEDA ETTİ
Sarı-Lacivertli kulüp yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı;
"Teşekkürler Fred Santos Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulübümüz, Brezilyalı orta saha oyuncumuz Fred Santos ile yollarını ayırmıştır.
2023-24 sezonundan bu yana Çubuklu formamızı başarıyla taşıyan Fred Santos'a, kulübümüze verdiği tüm emekler için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.
Yolun açık olsun, Frederico Rodrigues de Paula Santos.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
FENERBAHÇE, FRED'E VEDA ETTİ:
"Teşekkürler Fred Santos
Kulübümüz, Brezilyalı orta saha oyuncumuz Fred Santos ile yollarını ayırmıştır.
2023-24 sezonundan bu yana Çubuklu formamızı başarıyla taşıyan Fred Santos'a, kulübümüze verdiği tüm emekler için teşekkür eder; kariyerinin… https://t.co/LKAM9FoKX3 pic.twitter.com/gtm5G0dn20
— Sporx (@sporx) August 14, 2026