Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi belli oldu

Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ferencvaros ilk maçı 1-0 kazandığı eşleşmede Zarbze ile 1-1 berabere kalarak tur atladı.
Trabzonspor ilk maçı evinde oynayacağı turda Ferencvaros ile eşleşti.
Play-off turunda ilk maçlar 20 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 27 Ağustos'ta oynanacak.
Play-off turundaki eşleşmelerin galipleri Avrupa Ligi'nde lig etabına katılma hakkı kazanacak, kaybedenler ise yoluna Konferans Ligi lig etabından devam edecek.
Trabzonspor ilk maçı evinde oynayacağı turda Ferencvaros ile eşleşti.
Play-off turunda ilk maçlar 20 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 27 Ağustos'ta oynanacak.
Play-off turundaki eşleşmelerin galipleri Avrupa Ligi'nde lig etabına katılma hakkı kazanacak, kaybedenler ise yoluna Konferans Ligi lig etabından devam edecek.