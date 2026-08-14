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13 Ağustos
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Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi belli oldu

Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Ferencvaros oldu. Eşleşmenin maç tarihleri de netleşti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 21:58 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2026 00:00
Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi belli oldu
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Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ferencvaros ilk maçı 1-0 kazandığı eşleşmede Zarbze ile 1-1 berabere kalarak tur atladı.

Trabzonspor ilk maçı evinde oynayacağı turda Ferencvaros ile eşleşti.

Play-off turunda ilk maçlar 20 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 27 Ağustos'ta oynanacak.

Play-off turundaki eşleşmelerin galipleri Avrupa Ligi'nde lig etabına katılma hakkı kazanacak, kaybedenler ise yoluna Konferans Ligi lig etabından devam edecek.

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