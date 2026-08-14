Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi

UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanşında Çekya'nın Hradec Kralove ekibini Tüpraş Stadı'nda 1-0 yenen Beşiktaş, bu sezon Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantiledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İlk maçta aynı skorla yendiği Hradec Kralove'yi ikinci maçta da mağlup eden siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde adını play-off turuna yazdırdı.
Beşiktaş, bu turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükselecek, elenmesi durumunda ise doğrudan Konferans Ligi'ne katılacak.
PLAY-OFF'TA RAKİP KAUNO ZALGIRIS
Hradec Kralove'yi eleyen siyah-beyazlı ekip, play-off turunda Litvanya'nın Kauno Zalgiris takımıyla karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e elenen Litvanya temsilcisiyle ilk maçını 20 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
Beşiktaş, bu turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükselecek, elenmesi durumunda ise doğrudan Konferans Ligi'ne katılacak.
PLAY-OFF'TA RAKİP KAUNO ZALGIRIS
Hradec Kralove'yi eleyen siyah-beyazlı ekip, play-off turunda Litvanya'nın Kauno Zalgiris takımıyla karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e elenen Litvanya temsilcisiyle ilk maçını 20 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.