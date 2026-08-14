13 Ağustos
Beşiktaş-H. Kralove
1-0
13 Ağustos
Anderlecht-PAOK
3-2
13 Ağustos
Rangers-Jagiellonia Bialystok
1-1
13 Ağustos
Heart of Midlothian-Benfica
1-1
13 Ağustos
Qarabag FK-Dynamo Kiev
2-0
13 Ağustos
FC Midtjylland-Bohemian FC
3-2
13 Ağustos
Dinamo Minsk-Braga
0-0
13 Ağustos
Shelbourne-Ajax
2-2

Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi

Beşiktaş, Hradec Kralove'yi eleyerek Avrupa Ligi play-off turuna yükseldi ve bu sezon Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantiledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 00:03 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2026 00:06
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi
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UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanşında Çekya'nın Hradec Kralove ekibini Tüpraş Stadı'nda 1-0 yenen Beşiktaş, bu sezon Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantiledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk maçta aynı skorla yendiği Hradec Kralove'yi ikinci maçta da mağlup eden siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde adını play-off turuna yazdırdı.

Beşiktaş, bu turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükselecek, elenmesi durumunda ise doğrudan Konferans Ligi'ne katılacak.

PLAY-OFF'TA RAKİP KAUNO ZALGIRIS

Hradec Kralove'yi eleyen siyah-beyazlı ekip, play-off turunda Litvanya'nın Kauno Zalgiris takımıyla karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e elenen Litvanya temsilcisiyle ilk maçını 20 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. 

 

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