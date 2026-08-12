Roma, Atletico Madrid'den Molina'yı kadrosuna kattı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Atletico Madrid forması giyen Nahuel Molina'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, "Roma, Atletico Madrid'den Nahuel Molina'yı kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duyar." ifadeleri kullanıldı.
MİLLİ TAKIMDA 65 MAÇ
Atletico Madrid'den transfer edilen 28 yaşındaki sağ bek, Arjantin Milli Takımı formasıyla 65 karşılaşmada görev yaptı.
Nahuel Molina, ayrıca son iki FIFA Dünya Kupası'nda yer aldı.
MİLLİ TAKIMDA 65 MAÇ
Atletico Madrid'den transfer edilen 28 yaşındaki sağ bek, Arjantin Milli Takımı formasıyla 65 karşılaşmada görev yaptı.
Nahuel Molina, ayrıca son iki FIFA Dünya Kupası'nda yer aldı.