Roma, Atletico Madrid'den Molina'yı kadrosuna kattı

Roma, Atletico Madrid forması giyen Arjantinli sağ bek Nahuel Molina'yı transfer ettiğini açıkladı. 28 yaşındaki futbolcu, Arjantin Milli Takımı ile 65 karşılaşmada görev yaptı ve son iki FIFA Dünya Kupası'nda yer aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 16:00
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Roma, Atletico Madrid'den Molina'yı kadrosuna kattı
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İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Atletico Madrid forması giyen Nahuel Molina'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, "Roma, Atletico Madrid'den Nahuel Molina'yı kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duyar." ifadeleri kullanıldı.

MİLLİ TAKIMDA 65 MAÇ

Atletico Madrid'den transfer edilen 28 yaşındaki sağ bek, Arjantin Milli Takımı formasıyla 65 karşılaşmada görev yaptı.

Nahuel Molina, ayrıca son iki FIFA Dünya Kupası'nda yer aldı.

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