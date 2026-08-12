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PSG - Aston Villa: Süper Kupa sahibini buluyor!

PSG ve Aston Villa, 51. UEFA Süper Kupa'nın sahibi olmak için Leipzig'de karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 10:28
PSG - Aston Villa: Süper Kupa sahibini buluyor!
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Futbolda 51. UEFA Süper Kupa, Paris Saint-Germain (PSG) ile Aston Villa arasında bugün yapılacak maçla sahibini bulacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Son 2 yıldır Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan PSG ile geçen sezonun Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa'nın karşılaşacağı Süper Kupa maçı, Avusturya'nın Salzburg kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.

TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak mücadeleyi, ABD'ye girişine izin verilmediği için 2026 FİFA Dünya Kupası'nda görev alamayan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

PSG: Safonov; Zabarnyi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Dro Fernandez; Mbaye, Mayulu, Kvaratskhelia

Aston Villa: Bizot; Cash, Lindelof, Pau Torres, Maatsen; Joao Gomes, Kamara; McGinn, Buendía, Garnacho; Abraham

EKSİKLER

PSG'de Bradley Barcola, Ousmane Dembele, Desire Doue, Fabian Ruiz, Achraf Hakimi, Lucas Hernandez ve Warren Zaire-Emery henüz hazır olmadıkları için maçta forma giymesi beklenmeyen isimler...

Aston Villa'da Leon Bailey, Johan Manzambi, Amadou Onana sakatlıkları nedeniyle bu maçta yer alamayacak.

UEFA SÜPER KUPA'YI EN ÇOK KAZANANLAR

UEFA Süper Kupa tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan takım Real Madrid oldu. İspanyol ekibi kupayı 6 kez müzesine götürürken Barcelona ve Milan 5'er kez şampiyonluk yaşadı. Liverpool 4, Atletico Madrid ise 3 kez kupayı kazandı.

UEFA SÜPER KUPA'YI 26 FARKLI TAKIM KAZANDI

UEFA Süper Kupa tarihinde 13 farklı ülkeden 26 ayrı kulüp şampiyonluk sevinci yaşadı. Real Madrid 6, Milan ve Barcelona 5'er, Liverpool 4, Atletico Madrid ise 3 kez kupayı kazandı. Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Chelsea, Juventus ve Valencia ise organizasyonda 2'şer kez şampiyon oldu.

Aston Villa, PSG, Galatasaray, Manchester United, Manchester City, Porto, Sevilla ve diğer bazı kulüpler ise kupayı birer kez kazanma başarısı gösterdi.

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