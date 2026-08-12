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Kauno Zalgiris'ten Beşiktaş için Chicago Bulls benzetmesi!

Kauno Zalgiris Teknik Direktörü Zeljko Sopic, Beşiktaş ile eşleşme ihtimalleri hakkında açıklama yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Ağustos 2026 00:36 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2026 01:50
Haber: Sporx.com dış haberler
Kauno Zalgiris'ten Beşiktaş için Chicago Bulls benzetmesi!
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Litvanya ekibi Kauno Zalgiris, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e elenerek Avrupa kupalarındaki yolculuğuna Avrupa Ligi'nden devam edecek. Litvanya temsilcisi, Play-Off turunda Beşiktaş'ın rakibi Hradec Kralove'yi elemesi durumunda Siyah-Beyazlılarla eşleşecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kauno Zalgiris Teknik Direktörü Zeljko Sopic, olası Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ BİZİM İÇİN CHICAGO BULLS GİBİ"

Konferans Ligi'nde oynamayı garantilediklerini hatırlatan Sopic, sözlerine şöyle devam etti:

"Öncelikle bu anın tadını çıkarmalıyız. Konferans Ligi'nde oynamayı garantiledik ve şimdi önümüzde Beşiktaş maçları var. Şöyle anlatayım; Beşiktaş bizim için Chicago Bulls gibi. İstanbul'a gidip 42 bin tutkulu taraftarın önünde ülkemizi ve kulübümüzü temsil edeceğiz. Beşiktaş'ta bizi on kat daha zor bir atmosfer bekliyor. Bu maçlar sadece kulübümüz için değil, benim futbol kariyerim açısından da en büyük maçlardan bazıları olacak."

GÜLDÜ VE TROSSARD İLE CEVAP VERDİ!

Beşiktaş ile kendilerini eleyen Dinamo Zagreb'i kıyaslaması istenen Sopic, dikkat çeken bir yanıt verdi:

"Evet, kıyaslayabilirim (gülerek). Dinamo Zagreb, Arsenal'den Leandro Trossard gibi bir oyuncuyu asla transfer edemezdi. Bence bu her şeyi anlatıyor."

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