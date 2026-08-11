NBA'de açılış gecesi ve Noel maçları belli oldu

NBA, 2026-27 sezonunun açılış gecesi ve Noel programını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sezon Celtics-Pistons, 76ers-Knicks ve geçtiğimiz sezonun Batı Konferansı Finalleri'nin rövanşı niteliğindeki Thunder-Spurs maçlarıyla başlarken, LeBron James de Noel'de 76ers formasıyla eski takımı Lakers'a karşı Los Angeles'a dönecek.
NBA, 2026-27 normal sezonunun başlangıcında oynanacak yıldızlarla dolu üç maçlık Açılış Gecesi programını resmen duyururken, ligin geleneksel Noel maçları da belli oldu.
ESPN'den Shams Charania, Philadelphia 76ers'ın Açılış Gecesi'nde New York Knicks'e konuk olacağını, Oklahoma City Thunder'ın ise San Antonio Spurs ile karşılaşacağını ilk duyuran isim oldu.
NBA kısa süre sonra 20 Ekim Salı günü oynanacak üç maçlık programın tamamını açıklarken, Boston Celtics ile Detroit Pistons arasındaki karşılaşmayı da programa ekledi. Üç karşılaşmanın tamamı NBC ve Peacock'tan yayınlanacak.
Gecenin ilk maçında Celtics, TSİ 22.00'de Pistons'a konuk olacak. Karşılaşma, 2025-26 normal sezonunu Doğu Konferansı'nın ilk iki sırasında tamamlayan ekipleri karşı karşıya getirecek.
Ardından gözler Madison Square Garden'a çevrilecek. Son NBA şampiyonu Knicks, TSİ 02.00'de 76ers'ı ağırlayarak unvanını koruma yolculuğuna başlayacak.
Karşılaşma aynı zamanda yaz döneminde kadrosunda büyük bir değişime giden Philadelphia'ya katılan LeBron James ve Jaylen Brown'ın 76ers formasıyla merakla beklenen ilk resmi maçları olacak.
Açılış Gecesi, Oklahoma City Thunder'ın TSİ 04.30'da Victor Wembanyama ve San Antonio Spurs'e konuk olacağı mücadeleyle tamamlanacak.
Karşılaşma, 2026 Batı Konferansı Finalleri'nin rövanşı niteliğini taşıyacak. San Antonio, geçtiğimiz sezon Oklahoma City'yi yedi maç sonunda eleyerek NBA Finalleri'ne yükselmişti. Böylece Batı Konferansı'nın önde gelen iki şampiyonluk adayından biri olan Spurs ve Thunder, yeni sezonda daha ilk günden yeniden karşı karşıya gelecek.
Noel'de beş maç oynanacak
NBA, geleneksel Noel Günü programında yer alacak karşılaşmaları da açıkladı. 25 Aralık'ta ABC ve ESPN ekranlarından toplam beş maç yayınlanacak.
San Antonio Spurs, Madison Square Garden'da New York Knicks'e konuk olurken Miami Heat, Boston'da Celtics ile karşılaşacak.
Günün en dikkat çekici mücadelelerinden birinde Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers'a konuk olacak. Karşılaşmayla birlikte LeBron James, 76ers formasıyla eski takımına rakip olarak Los Angeles'a dönecek.
Oklahoma City Thunder deplasmanda Minnesota Timberwolves ile karşılaşırken Noel programının son maçında Denver Nuggets, Stephen Curry ve Golden State Warriors'a konuk olacak.
NBA, 2026-27 normal sezonunun başlangıcında oynanacak yıldızlarla dolu üç maçlık Açılış Gecesi programını resmen duyururken, ligin geleneksel Noel maçları da belli oldu.
ESPN'den Shams Charania, Philadelphia 76ers'ın Açılış Gecesi'nde New York Knicks'e konuk olacağını, Oklahoma City Thunder'ın ise San Antonio Spurs ile karşılaşacağını ilk duyuran isim oldu.
NBA kısa süre sonra 20 Ekim Salı günü oynanacak üç maçlık programın tamamını açıklarken, Boston Celtics ile Detroit Pistons arasındaki karşılaşmayı da programa ekledi. Üç karşılaşmanın tamamı NBC ve Peacock'tan yayınlanacak.
Gecenin ilk maçında Celtics, TSİ 22.00'de Pistons'a konuk olacak. Karşılaşma, 2025-26 normal sezonunu Doğu Konferansı'nın ilk iki sırasında tamamlayan ekipleri karşı karşıya getirecek.
Ardından gözler Madison Square Garden'a çevrilecek. Son NBA şampiyonu Knicks, TSİ 02.00'de 76ers'ı ağırlayarak unvanını koruma yolculuğuna başlayacak.
Karşılaşma aynı zamanda yaz döneminde kadrosunda büyük bir değişime giden Philadelphia'ya katılan LeBron James ve Jaylen Brown'ın 76ers formasıyla merakla beklenen ilk resmi maçları olacak.
Açılış Gecesi, Oklahoma City Thunder'ın TSİ 04.30'da Victor Wembanyama ve San Antonio Spurs'e konuk olacağı mücadeleyle tamamlanacak.
Karşılaşma, 2026 Batı Konferansı Finalleri'nin rövanşı niteliğini taşıyacak. San Antonio, geçtiğimiz sezon Oklahoma City'yi yedi maç sonunda eleyerek NBA Finalleri'ne yükselmişti. Böylece Batı Konferansı'nın önde gelen iki şampiyonluk adayından biri olan Spurs ve Thunder, yeni sezonda daha ilk günden yeniden karşı karşıya gelecek.
Noel'de beş maç oynanacak
NBA, geleneksel Noel Günü programında yer alacak karşılaşmaları da açıkladı. 25 Aralık'ta ABC ve ESPN ekranlarından toplam beş maç yayınlanacak.
San Antonio Spurs, Madison Square Garden'da New York Knicks'e konuk olurken Miami Heat, Boston'da Celtics ile karşılaşacak.
Günün en dikkat çekici mücadelelerinden birinde Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers'a konuk olacak. Karşılaşmayla birlikte LeBron James, 76ers formasıyla eski takımına rakip olarak Los Angeles'a dönecek.
Oklahoma City Thunder deplasmanda Minnesota Timberwolves ile karşılaşırken Noel programının son maçında Denver Nuggets, Stephen Curry ve Golden State Warriors'a konuk olacak.