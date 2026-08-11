Harden ile Cavs arasındaki sözleşme görüşmelerinde sona yaklaşılıyor

Yıldız oyuncu James Harden ile Cleveland Cavaliers'ın yeni sözleşme konusunda anlaşmaya yaklaştığı, tarafların her iki taraf için de uygun bir kontrat yapısı üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE James Harden ile Cleveland Cavaliers arasındaki yeni sözleşme görüşmelerinde sona yaklaşılıyor. Taraflar, anlaşmaya varmadan önce farklı kontrat formülleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
ESPN'den Marc J. Spears, pazartesi günü NBA Today programında yaptığı açıklamada, süreç boyunca her iki tarafın da sabırlı davrandığını ve Cleveland'ın kısa süre içerisinde anlaşmaya varılmasını beklediğini söyledi.
Spears, "Cavaliers farklı sözleşme seçenekleri üzerinde çalışıyor ve hem James hem de kendileri için en uygun formülü bulmaya uğraşıyor. James'in hakkını vermek gerek; kulüp onun da temsilcilerinin de bu süreçte sabırlı davrandığını söylüyor. Duyduğuma göre, yeniden sözleşme imzalaması konusunda yakında bir sonuca ulaşılmasını bekliyorlar" dedi.
Cavaliers yönetimi, Harden'ın takıma kattığı değeri kulübün uzun vadeli maaş planlamasıyla dengelemeye çalışıyor. Marc Stein'a göre lig kaynakları, Harden'ın yeni kontratında ikiden fazla sezonun garanti altına alınmayacağını düşünüyor. Cleveland'ın Jonathan Kuminga için olası bir hamleyi değerlendirmesi nedeniyle sözleşmenin toplam maliyeti ise henüz netlik kazanmış değil.
Böyle bir formül, Cleveland'ın mevcut şampiyonluk hedefi doğrultusunda Harden'ı kadroda tutmasına ancak ilerleyen yıllar için önemli bir maaş yükümlülüğünün altına girmemesine olanak sağlayacak.
Cavaliers ayrıca NBA'in ikinci maaş sınırı eşiğini üst üste ikinci sezonda aşmaktan kaçınmaya çalışıyor. Bu nedenle Harden'ın yeni sözleşmesinin nasıl yapılandırılacağı kulüp açısından özellikle önem taşıyor.
Harden, şubat ayındaki takas döneminin son gününde Darius Garland'ın Los Angeles Clippers'a gönderildiği takasla Cleveland'a katılmıştı. Cavaliers bu hamleyle Donovan Mitchell'ın yanına hücumu yönlendirebilecek tecrübeli bir oyun kurucu eklerken, Evan Mobley ve Jarrett Allen'dan oluşan uzun rotasyonunu da korumuştu.
Harden, Cleveland formasıyla çıktığı 26 normal sezon karşılaşmasında 20,5 sayı, 7,7 asist ve 4,8 ribaund ortalamaları yakaladı. Clippers'taki 44 maçında yüzde 41,9 saha içi ve yüzde 34,7 üç sayı isabet oranlarıyla oynayan tecrübeli yıldız, Cleveland'a geldikten sonra bu oranları sırasıyla yüzde 46,6 ve yüzde 43,5'e yükseltti.
İki takımda toplam 70 maça çıkan Harden, sezonu 23,6 sayı, 8,0 asist ve 4,8 ribaund ortalamalarıyla tamamladı. Sahadan yüzde 43,4, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 37,5 isabet bulan Harden, NBA'deki 17'nci sezonunda serbest atışlarının da yüzde 88,4'ünü sayıya çevirdi.
Normal sezonu 52 galibiyet ve 30 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın dördüncü sırasında tamamlayan Cavaliers, playofflarda önce Toronto'yu, ardından Detroit'i yedişer maç sonunda eleyerek konferans finaline yükseldi.
Cleveland'ın sezonu, Doğu Konferansı Finalleri'nde New York Knicks karşısında üst üste dört maç kaybederek sona erdi. Knicks ise daha sonra NBA Finalleri'nde San Antonio'yu mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
ESPN'den Marc J. Spears, pazartesi günü NBA Today programında yaptığı açıklamada, süreç boyunca her iki tarafın da sabırlı davrandığını ve Cleveland'ın kısa süre içerisinde anlaşmaya varılmasını beklediğini söyledi.
Spears, "Cavaliers farklı sözleşme seçenekleri üzerinde çalışıyor ve hem James hem de kendileri için en uygun formülü bulmaya uğraşıyor. James'in hakkını vermek gerek; kulüp onun da temsilcilerinin de bu süreçte sabırlı davrandığını söylüyor. Duyduğuma göre, yeniden sözleşme imzalaması konusunda yakında bir sonuca ulaşılmasını bekliyorlar" dedi.
Cavaliers yönetimi, Harden'ın takıma kattığı değeri kulübün uzun vadeli maaş planlamasıyla dengelemeye çalışıyor. Marc Stein'a göre lig kaynakları, Harden'ın yeni kontratında ikiden fazla sezonun garanti altına alınmayacağını düşünüyor. Cleveland'ın Jonathan Kuminga için olası bir hamleyi değerlendirmesi nedeniyle sözleşmenin toplam maliyeti ise henüz netlik kazanmış değil.
Böyle bir formül, Cleveland'ın mevcut şampiyonluk hedefi doğrultusunda Harden'ı kadroda tutmasına ancak ilerleyen yıllar için önemli bir maaş yükümlülüğünün altına girmemesine olanak sağlayacak.
Cavaliers ayrıca NBA'in ikinci maaş sınırı eşiğini üst üste ikinci sezonda aşmaktan kaçınmaya çalışıyor. Bu nedenle Harden'ın yeni sözleşmesinin nasıl yapılandırılacağı kulüp açısından özellikle önem taşıyor.
Harden, şubat ayındaki takas döneminin son gününde Darius Garland'ın Los Angeles Clippers'a gönderildiği takasla Cleveland'a katılmıştı. Cavaliers bu hamleyle Donovan Mitchell'ın yanına hücumu yönlendirebilecek tecrübeli bir oyun kurucu eklerken, Evan Mobley ve Jarrett Allen'dan oluşan uzun rotasyonunu da korumuştu.
Harden, Cleveland formasıyla çıktığı 26 normal sezon karşılaşmasında 20,5 sayı, 7,7 asist ve 4,8 ribaund ortalamaları yakaladı. Clippers'taki 44 maçında yüzde 41,9 saha içi ve yüzde 34,7 üç sayı isabet oranlarıyla oynayan tecrübeli yıldız, Cleveland'a geldikten sonra bu oranları sırasıyla yüzde 46,6 ve yüzde 43,5'e yükseltti.
İki takımda toplam 70 maça çıkan Harden, sezonu 23,6 sayı, 8,0 asist ve 4,8 ribaund ortalamalarıyla tamamladı. Sahadan yüzde 43,4, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 37,5 isabet bulan Harden, NBA'deki 17'nci sezonunda serbest atışlarının da yüzde 88,4'ünü sayıya çevirdi.
Normal sezonu 52 galibiyet ve 30 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın dördüncü sırasında tamamlayan Cavaliers, playofflarda önce Toronto'yu, ardından Detroit'i yedişer maç sonunda eleyerek konferans finaline yükseldi.
Cleveland'ın sezonu, Doğu Konferansı Finalleri'nde New York Knicks karşısında üst üste dört maç kaybederek sona erdi. Knicks ise daha sonra NBA Finalleri'nde San Antonio'yu mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.