Kevin Love, Sixers'a katılmak istiyor

Serbest oyuncu Kevin Love, NBA kariyerini sürdürmek isterken deneyimli uzunun öncelikli tercihlerinden birinin Philadelphia 76ers olduğu belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ancak Sixers'ın mevcut maaş durumu, olası anlaşmanın önündeki en büyük engel konumunda.
Serbest oyuncu konumundaki Kevin Love, NBA kariyerine devam etmek istiyor ve işler istediği gibi giderse deneyimli uzun önümüzdeki sezon Philadelphia 76ers forması giyecek.
Sixers'ın kadrosuna bir uzun oyuncu daha eklemek istediği biliniyor. Ancak Philadelphia'nın ilk apron seviyesindeki sabit maaş sınırının altında, Love ile veteran minimum kontratı imzalayabilecek kadar boşluğu bulunmuyor.
Bu durum Love'ın kariyerine devam etmek için başka takımlara yönelmesine veya Philadelphia'yı tercih etmesi halinde bir süre beklemesine neden olabilir.
Sixers'ın maaş durumu aralık ayının başlarında değişebileceğinden, Philadelphia o tarihten itibaren veteran minimum kontratını sabit maaş sınırının altına sığdırabilecek duruma gelebilir. Love'ın Sixers'a katılmak istemesi halinde tarafların anlaşma için bu dönemi beklemesi seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.
Geçtiğimiz sezon Utah Jazz formasıyla 37 karşılaşmada görev yapan Love, maç başına 16,6 dakika süre aldı.
NBA'de 18 sezonluk deneyime sahip olan Love, bu karşılaşmalarda 6,7 sayı, 5,8 ribaund ve 1,8 asist ortalamaları yakaladı.
Deneyimli oyuncu ayrıca maç başına 3,8 üç sayı denemesinde yüzde 37,3 isabet oranıyla oynadı.
Serbest oyuncu konumundaki Kevin Love, NBA kariyerine devam etmek istiyor ve işler istediği gibi giderse deneyimli uzun önümüzdeki sezon Philadelphia 76ers forması giyecek.
Sixers'ın kadrosuna bir uzun oyuncu daha eklemek istediği biliniyor. Ancak Philadelphia'nın ilk apron seviyesindeki sabit maaş sınırının altında, Love ile veteran minimum kontratı imzalayabilecek kadar boşluğu bulunmuyor.
Bu durum Love'ın kariyerine devam etmek için başka takımlara yönelmesine veya Philadelphia'yı tercih etmesi halinde bir süre beklemesine neden olabilir.
Sixers'ın maaş durumu aralık ayının başlarında değişebileceğinden, Philadelphia o tarihten itibaren veteran minimum kontratını sabit maaş sınırının altına sığdırabilecek duruma gelebilir. Love'ın Sixers'a katılmak istemesi halinde tarafların anlaşma için bu dönemi beklemesi seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.
Geçtiğimiz sezon Utah Jazz formasıyla 37 karşılaşmada görev yapan Love, maç başına 16,6 dakika süre aldı.
NBA'de 18 sezonluk deneyime sahip olan Love, bu karşılaşmalarda 6,7 sayı, 5,8 ribaund ve 1,8 asist ortalamaları yakaladı.
Deneyimli oyuncu ayrıca maç başına 3,8 üç sayı denemesinde yüzde 37,3 isabet oranıyla oynadı.