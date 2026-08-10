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Yukatel Denizli Basket, Erten Gazi'yi kadrosuna kattı

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Yukatel Denizli Basket, Erten Gazi ile anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Ağustos 2026 16:12
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Yukatel Denizli Basket, Erten Gazi'yi kadrosuna kattı
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Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdüren Yukatel Denizli Basket, tecrübeli guard Erten Gazi'yi transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Denizli ekibi, kariyerinde Anadolu Efes, Fenerbahçe ve İtalya'nın Dinamo BDS Sassari takımlarında forma giyen 29 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağladı.

GEÇEN SEZON EROKSPOR'DA OYNADI

1,91 metre boyundaki Erten Gazi, geçen sezon Safiport Erokspor forması giydi.

Yukatel Denizli Basket, daha önce iç transferde Egemen Güven, Mustafa Sami Yılmaz ve Mahir Ağva ile anlaşma sağlamıştı.

Denizli temsilcisi dış transferde ise Victor Bailey Jr. ve Yaman Alişan'ı kadrosuna katmıştı.

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