Efe Mandıracı imzayı attı: 'Bir hayalimi daha gerçekleştireceğim'

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın yeni transferi Efe Mandıracı için RAMS Park'ta imza töreni düzenlendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Törene Efe Mandıracı'nın yanı sıra Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ve yönetim kurulu üyesi Ömer Sarıgül katıldı.
"ÇOCUKLUĞUMDA HAYALİNİ KURDUĞUM FORMAYI GİYECEĞİM"
İmza töreninde konuşan Efe Mandıracı, Galatasaray'da forma giyecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.
Mandıracı, "Galatasaray'da oynayacak olmaktan çok mutluyum. Bu imzayla hayallerimize bir adım daha yaklaşacağız. Elimizden gelenin en iyisin yapacağımızdan taraftarımızın şüphesi olmasın. Heyecanlıyım, benim için çok duygusal bir imza olacak. Bütün çocukluğumda hayalini kurduğum formayı giyeceğim. Umarım Galatasaray'a yaraşır bir şekilde bütün sezonumuzu kupalarla tamamlarız." ifadelerini kullandı.
FİZİKSEL DURUMUNU AÇIKLADI
Fiziksel olarak daha iyi duruma geleceğini belirten Efe Mandıracı, İtalya'dan döndükten sonra rahatsızlık yaşadığını söyledi.
Mandıracı, "İtalya'dan döndükten sonra rahatsızlık yaşadım. Şu an iyi durumdayım. Fiziksel problemlerim var ama kulüp ve milli takım doktorlarıyla beraber çalışarak gidermeye çalışıyoruz. Milli takımdan davet geldikten sonra her zaman oradayız. İtalya'da Avrupa şampiyonu olmak gibi bir hayalim vardı. Bunu gerçekleştirdim. Şimdi taraftarı olduğum kulüpte kupalar kazanma hayalim var. Bir hayalimi daha gerçekleştirmek için buraya geldim." diye konuştu.
CİBARA: "KAYBETTİĞİMİZ FİNALLERİ BU SEZON KAZANACAĞIZ"
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ise amatör branşlarda 2022'den bu yana hazırladıkları plana uygun hareket ettiklerini söyledi.
Cibara, "Voleybol başta olmak üzere amatör şubelerde 2022 senesinden yaptığımız plana harfiyen uyuyoruz. Takım sporlarında 9 takımımız 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi seviyesinde Türk sporunu temsil edecek. Erkek voleybol takımımızda kaybettiğimiz finallerin hepsini bu sezon kazanacağız. Bu sene Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyonluk kazanacağız. Buna göre kadro kurduk. Kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. Efe'nin katılmasıyla bu hedeflere daha kolay ulaşacağımızı tahmin ediyorum." dedi.
TARAFTARA ÇAĞRI
Voleybol salonunun basketbol salonından sonra yapılacağını belirten Mehmet Cibara, taraftarların erkek voleybol takımının maçlarına daha fazla ilgi göstermesini istedi.
Cibara, "Geçen sezon fiyatları o kadar ucuz yapmamıza rağmen kadın maçlarına biraz daha fazla talep vardı. Erkeklerde ise Şampiyonlar Ligi maçlarında bile az seyirci geliyordu. 'Bu sene yeter ki taraftarlarımız gelsin' diye fiyatları arttırmayıp çok ucuz yapacağız. İki senedir Şampiyonlar Ligi oynayan bu sene de Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı hedefleyen bir takıma artık taraftarın daha fazla ilgi göstermesi lazım. Burada daha da özendirici şeyler yapacağız ama yine talep gelmezse kulübün de daha fazla yapacağı bir şey yok. Taraftarın gereken ilgiyi göstermesini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cibara ayrıca erkek voleybol takımının isim sponsorunun bu hafta açıklanacağını belirtti.
SARIGÜL: "VOLEYBOLDA ÇOK GÜZEL İŞLER YAPIYORUZ"
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Sarıgül de Efe Mandıracı'nın çocukluk hayalini gerçekleştirmesine tanıklık etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.
Sarıgül, "Voleybolda çok güzel işler yapıyoruz. Daha da büyük işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Galatasaray'ın tüm branşlarında geleceğine yönelik adımlar atılıyor. Efe kardeşimizin çocukluk aşkına kavuşması bence voleybolumuz için dönüm noktalarından biri olacak. Bunu da bu sezon ve ilerleyen sezonlarda etkisini göreceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ömer Sarıgül, hem erkek hem de kadın voleybol takımlarında transfer çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Sarıgül, "Hem erkek hem kadın takımımızda uzun vadeli, takıma uyum sağlayacak, iyi işler yapabilecek isimler arıyoruz. Görüştüğümüz isimler oluyor ama sürekli dile getirmiyoruz. Maliyet ve kadro planlamasında ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Arayışlarımız var, temasta olduğumuz oyuncular var. Bir ekip olarak hep beraber karar veriyoruz. Pozitif katkı sağlayacak bir isimle anlaşacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.
"ÇOCUKLUĞUMDA HAYALİNİ KURDUĞUM FORMAYI GİYECEĞİM"
İmza töreninde konuşan Efe Mandıracı, Galatasaray'da forma giyecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.
Mandıracı, "Galatasaray'da oynayacak olmaktan çok mutluyum. Bu imzayla hayallerimize bir adım daha yaklaşacağız. Elimizden gelenin en iyisin yapacağımızdan taraftarımızın şüphesi olmasın. Heyecanlıyım, benim için çok duygusal bir imza olacak. Bütün çocukluğumda hayalini kurduğum formayı giyeceğim. Umarım Galatasaray'a yaraşır bir şekilde bütün sezonumuzu kupalarla tamamlarız." ifadelerini kullandı.
FİZİKSEL DURUMUNU AÇIKLADI
Fiziksel olarak daha iyi duruma geleceğini belirten Efe Mandıracı, İtalya'dan döndükten sonra rahatsızlık yaşadığını söyledi.
Mandıracı, "İtalya'dan döndükten sonra rahatsızlık yaşadım. Şu an iyi durumdayım. Fiziksel problemlerim var ama kulüp ve milli takım doktorlarıyla beraber çalışarak gidermeye çalışıyoruz. Milli takımdan davet geldikten sonra her zaman oradayız. İtalya'da Avrupa şampiyonu olmak gibi bir hayalim vardı. Bunu gerçekleştirdim. Şimdi taraftarı olduğum kulüpte kupalar kazanma hayalim var. Bir hayalimi daha gerçekleştirmek için buraya geldim." diye konuştu.
CİBARA: "KAYBETTİĞİMİZ FİNALLERİ BU SEZON KAZANACAĞIZ"
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ise amatör branşlarda 2022'den bu yana hazırladıkları plana uygun hareket ettiklerini söyledi.
Cibara, "Voleybol başta olmak üzere amatör şubelerde 2022 senesinden yaptığımız plana harfiyen uyuyoruz. Takım sporlarında 9 takımımız 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi seviyesinde Türk sporunu temsil edecek. Erkek voleybol takımımızda kaybettiğimiz finallerin hepsini bu sezon kazanacağız. Bu sene Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyonluk kazanacağız. Buna göre kadro kurduk. Kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. Efe'nin katılmasıyla bu hedeflere daha kolay ulaşacağımızı tahmin ediyorum." dedi.
TARAFTARA ÇAĞRI
Voleybol salonunun basketbol salonından sonra yapılacağını belirten Mehmet Cibara, taraftarların erkek voleybol takımının maçlarına daha fazla ilgi göstermesini istedi.
Cibara, "Geçen sezon fiyatları o kadar ucuz yapmamıza rağmen kadın maçlarına biraz daha fazla talep vardı. Erkeklerde ise Şampiyonlar Ligi maçlarında bile az seyirci geliyordu. 'Bu sene yeter ki taraftarlarımız gelsin' diye fiyatları arttırmayıp çok ucuz yapacağız. İki senedir Şampiyonlar Ligi oynayan bu sene de Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı hedefleyen bir takıma artık taraftarın daha fazla ilgi göstermesi lazım. Burada daha da özendirici şeyler yapacağız ama yine talep gelmezse kulübün de daha fazla yapacağı bir şey yok. Taraftarın gereken ilgiyi göstermesini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cibara ayrıca erkek voleybol takımının isim sponsorunun bu hafta açıklanacağını belirtti.
SARIGÜL: "VOLEYBOLDA ÇOK GÜZEL İŞLER YAPIYORUZ"
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Sarıgül de Efe Mandıracı'nın çocukluk hayalini gerçekleştirmesine tanıklık etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.
Sarıgül, "Voleybolda çok güzel işler yapıyoruz. Daha da büyük işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Galatasaray'ın tüm branşlarında geleceğine yönelik adımlar atılıyor. Efe kardeşimizin çocukluk aşkına kavuşması bence voleybolumuz için dönüm noktalarından biri olacak. Bunu da bu sezon ve ilerleyen sezonlarda etkisini göreceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ömer Sarıgül, hem erkek hem de kadın voleybol takımlarında transfer çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Sarıgül, "Hem erkek hem kadın takımımızda uzun vadeli, takıma uyum sağlayacak, iyi işler yapabilecek isimler arıyoruz. Görüştüğümüz isimler oluyor ama sürekli dile getirmiyoruz. Maliyet ve kadro planlamasında ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Arayışlarımız var, temasta olduğumuz oyuncular var. Bir ekip olarak hep beraber karar veriyoruz. Pozitif katkı sağlayacak bir isimle anlaşacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.