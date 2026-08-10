Okan Buruk'tan Jankat Yılmaz kararı

Villarreal ile önceki gün oynanan hazırlık maçının 2. yarısında Günay Güvenç'in yerine kaleye geçen ve başarılı performansıyla dikkat çeken Jankat Yılmaz, bir anda ikinci kaleciliğe göz kırptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE OKAN BURUK KARARINI VERDİ
Yeni sezon öncesinde yapılan hazırlık maçlarındaki performansıyla beğeni toplayan 21 yaşındaki kalecinin Teknik Direktör Okan Buruk'un gözünde Günay'ın önünde görülmeye başlandığı belirtildi.
Galatasaray'ın 1 sene kontratı kalan Jankat ile uzun süreli bir anlaşma yapma planı içinde de olduğu belirtildi.
Ayrıca yeni sözleşmede Jankat'ın ücretinde iyileştirmeye gidilecek.
Yeni sezon öncesinde yapılan hazırlık maçlarındaki performansıyla beğeni toplayan 21 yaşındaki kalecinin Teknik Direktör Okan Buruk'un gözünde Günay'ın önünde görülmeye başlandığı belirtildi.
Galatasaray'ın 1 sene kontratı kalan Jankat ile uzun süreli bir anlaşma yapma planı içinde de olduğu belirtildi.
Ayrıca yeni sözleşmede Jankat'ın ücretinde iyileştirmeye gidilecek.