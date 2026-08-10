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Okan Buruk'tan Jankat Yılmaz kararı

Villarreal maçındaki performansıyla dikkat çeken Jankat Yılmaz'ın, teknik direktör Okan Buruk'un gözünde ikinci kalecilik yarışında öne geçtiği öne sürüldü. Galatasaray'ın genç file bekçisiyle yeni sözleşme imzalamayı planladığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Ağustos 2026 11:09
Haber: Milliyet, Fotoğraf: Galatasaray.org
Okan Buruk'tan Jankat Yılmaz kararı
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Villarreal ile önceki gün oynanan hazırlık maçının 2. yarısında Günay Güvenç'in yerine kaleye geçen ve başarılı performansıyla dikkat çeken Jankat Yılmaz, bir anda ikinci kaleciliğe göz kırptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla OKAN BURUK KARARINI VERDİ

Yeni sezon öncesinde yapılan hazırlık maçlarındaki performansıyla beğeni toplayan 21 yaşındaki kalecinin Teknik Direktör Okan Buruk'un gözünde Günay'ın önünde görülmeye başlandığı belirtildi.

Galatasaray'ın 1 sene kontratı kalan Jankat ile uzun süreli bir anlaşma yapma planı içinde de olduğu belirtildi.

Ayrıca yeni sözleşmede Jankat'ın ücretinde iyileştirmeye gidilecek. 

 

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