Enner Valencia, Boca Juniors'a transfer oldu!

Arjantin ekibi Boca Juniors, hücum hattını Enner Valencia ile güçlendirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Ekvadorlu forvet ile 31 Aralık 2027 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandığı duyuruldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GEÇEN SEZON 8 GOL ATTI
Yakın zamanda Ekvador Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda ilk 11'de forma giyen Valencia, geçen sezon Meksika ekibi Pachuca'da 22 maçta 8 gol kaydetti.
FENERBAHÇE'DE DE FORMA GİYDİ
Kariyerinde Emelec, West Ham United, Everton, Fenerbahçe, Internacional, Tigres ve Pachuca formaları giyen Valencia, toplamda 9 kulüp şampiyonluğu yaşadı. Ekvadorlu golcü kariyeri boyunca 190'dan fazla gol ve 70 asist üretti.
EKVADOR TARİHİNİN EN GOLCÜSÜ
Ekvador Milli Takımı ile 3 Dünya Kupası ve 5 Copa America turnuvasında forma giyen Valencia, milli takım kariyerinde attığı 49 golle ülkesinin tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Ekvadorlu forvet ile 31 Aralık 2027 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandığı duyuruldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GEÇEN SEZON 8 GOL ATTI
Yakın zamanda Ekvador Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda ilk 11'de forma giyen Valencia, geçen sezon Meksika ekibi Pachuca'da 22 maçta 8 gol kaydetti.
FENERBAHÇE'DE DE FORMA GİYDİ
Kariyerinde Emelec, West Ham United, Everton, Fenerbahçe, Internacional, Tigres ve Pachuca formaları giyen Valencia, toplamda 9 kulüp şampiyonluğu yaşadı. Ekvadorlu golcü kariyeri boyunca 190'dan fazla gol ve 70 asist üretti.
EKVADOR TARİHİNİN EN GOLCÜSÜ
Ekvador Milli Takımı ile 3 Dünya Kupası ve 5 Copa America turnuvasında forma giyen Valencia, milli takım kariyerinde attığı 49 golle ülkesinin tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.