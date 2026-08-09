Pazar Günü İnşaat Çalışması Yapılır mı? Pazar Günü İnşaat Yapmak Yasak mı?

Genel olarak gürültüye neden olan inşaat faaliyetlerinin pazar günü sınırsız şekilde yapılması mümkün değil. Çalışmanın niteliği, bulunduğu yer ve belediyenin belirlediği kurallar dikkate alınıyor.

Pazar günü inşaat yapmak yasak mı?

Pazar günü inşaat yapılmasına ilişkin kurallar, her yerde aynı şekilde uygulanmayabilir. Özellikle konutların bulunduğu bölgelerde yüksek ses çıkaran çalışmalar için belirli saat sınırlamaları getirilebiliyor.

Beton dökme, kırma, delme ve ağır iş makinelerinin kullanılması gibi yüksek gürültü oluşturan çalışmalar bu kapsamda değerlendirilebiliyor.

Pazar günü tadilat yapılabilir mi?

Evlerde yapılan tadilatlarda da gürültü kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. Matkap, hilti ve benzeri araçlarla yapılan çalışmalar komşuları rahatsız edecek düzeyde gürültü oluşturuyorsa şikâyete konu olabiliyor.

Bu nedenle pazar günü tadilat yapacak kişilerin bulundukları il veya ilçedeki belediye düzenlemelerini kontrol etmeleri önem taşıyor.

İnşaat gürültüsü nereye şikâyet edilir?

İzin verilen saatlerin dışında veya gürültü kurallarına aykırı şekilde çalışma yapıldığını düşünen vatandaşlar, ilgili belediyeye veya yetkili kurumlara şikâyette bulunabilir.

Özellikle sürekli ve yüksek seviyede gürültü oluşturan çalışmalar için ilgili mevzuata göre işlem yapılması mümkün olabiliyor.

Sonuç: Pazar Günü İnşaat Çalışması Yapılır mı?

Pazar günü inşaat çalışması konusunda tek bir saat kuralı bulunmuyor. Çalışmanın yapıldığı bölgedeki belediye kararları, gürültü düzenlemeleri ve faaliyetin niteliği dikkate alınıyor. Gürültülü inşaat ve tadilat çalışmalarında pazar günü için getirilen yerel sınırlamalara uyulması gerekiyor.