09 Ağustos
Iğdır FK-Karagümrük
2-0
09 Ağustos
Anderlecht-RAAL La Louviere
2-1
09 Ağustos
Moreirense-Braga
2-2
09 Ağustos
Gil Vicente-Rio Ave
1-0
09 Ağustos
FC Porto-Alverca
2-0
09 Ağustos
St. Gallen-FC Luzern
2-2
09 Ağustos
Sion-FC Vaduz
3-2
09 Ağustos
Basel-Thun
4-2
09 Ağustos
Lugano-FC Zürich
5-0
09 Ağustos
Austria Wien-LASK
0-2
09 Ağustos
Wolfsberger AC-RB Salzburg
1-1
09 Ağustos
Ried-Rapid Wien
1-2
09 Ağustos
Royal Antwerp-SK Beveren
2-1
09 Ağustos
Zulte Waregem-Genk
2-1
09 Ağustos
Sarıyer-Muğlaspor
2-0
09 Ağustos
Sporting Charleroi-OH Leuven
3-1
09 Ağustos
Gent-KV Mechelen
2-0
09 Ağustos
St. Pauli-Greuther Fürth
1-1
09 Ağustos
Nürnberg-Dynamo Dresden
3-0
09 Ağustos
Energie Cottbus-Hannover 96
3-1
09 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-0
09 Ağustos
FC Groningen-FC Utrecht
2-1
09 Ağustos
PEC Zwolle-Ajax
0-2
09 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-1
09 Ağustos
Mansfield Town-Sheffield United
0-3
09 Ağustos
Bodrum FK-Bursaspor
0-2
09 Ağustos
Vanspor FK-Kayserispor
0-2
09 Ağustos
Benfica-Academico de Viseu FC
2-2

Manchester City, Atletico Madrid'i 3-1 mağlup etti

Manchester City, hazırlık maçında Atletico Madrid'i 3-1'lik skorla mağlup etti. Detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 16:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Manchester City, Atletico Madrid'i 3-1 mağlup etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manchester City ile Atletico Madrid, Güney Kore'nin başkenti Seul'de karşı karşıya geldi. Seul Dünya Kupası Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester City 3-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Atletico Madrid, 43. dakikada Jorge Dominguez'in kaydettiği golle öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 üstün tamamladı.

MARMOUSH İKİ DAKİKADA İKİ GOL ATTI

Manchester City, ikinci yarıya hızlı başladı. İngiliz ekibinde Omar Marmoush, 57. dakikada attığı golle skoru eşitledi.

Marmoush, bu golden iki dakika sonra bir kez daha sahneye çıkarak Manchester City'yi 2-1 öne geçirdi.

SON SÖZÜ AIT-NOURI SÖYLEDİ

Karşılaşmanın 90. dakikasında Rayan Ait-Nouri'nin kaydettiği gol, maçın sonucunu belirledi. Manchester City, ilk yarısını geride tamamladığı mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

MANCHESTER CITY'DE EKSİKLER

Manchester City'de henüz takıma katılmayan Erling Haaland'ın yanı sıra Rayan Cherki, Marc Guehi, Elliot Anderson ve Nico O'Reilly karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Sakatlığı bulunan Rodri de Atletico Madrid karşısında forma giyemedi.

ATLETICO MADRID'DE DÜNYA KUPASI EKSİKLERİ

Atletico Madrid'de Dünya Kupası'nda forma giyen Julian Alvarez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Alex Baena, Grimaldo ve Alexander Sörloth kadroda bulunmadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.