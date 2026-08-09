Deniz Öncü, Moto2 İngiltere Grand Prix'sini 8. sırada tamamladı

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın İngiltere'de düzenlenen 12. ayağını 8. sırada tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Deniz Öncü'nün ELF Marc VDS Takımı adına mücadele ettiği şampiyonanın İngiltere ayağı, Silverstone Pisti'nde gerçekleştirildi.
SIRADAN 8. SIRAYA YÜKSELDİ
Moto2 İngiltere Grand Prix'sinin 17 turluk ana yarışına 21. sıradan başlayan ay-yıldızlı motosikletçi, damalı bayrağı 8. sırada geçti.
Yarış boyunca 13 sıra yükselen Deniz Öncü, bu sonuçla sezonun en iyi derecesine ulaştı.
YARIŞI FILIP SALAC KAZANDI
American Racing Team'in Çek sürücüsü Filip Salac yarışı birinci sırada tamamladı.
QJMOTOR-Biolec-MSI takımından İspanyol Ivan Ortola ikinci, KLINT Racing Team adına mücadele eden İspanyol Alex Escrig ise üçüncü oldu.
SONRAKİ DURAK ARAGON
Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 13. ayağı, 28-30 Ağustos tarihlerinde İspanya'daki Aragon Pisti'nde düzenlenecek.
SIRADAN 8. SIRAYA YÜKSELDİ
Moto2 İngiltere Grand Prix'sinin 17 turluk ana yarışına 21. sıradan başlayan ay-yıldızlı motosikletçi, damalı bayrağı 8. sırada geçti.
Yarış boyunca 13 sıra yükselen Deniz Öncü, bu sonuçla sezonun en iyi derecesine ulaştı.
YARIŞI FILIP SALAC KAZANDI
American Racing Team'in Çek sürücüsü Filip Salac yarışı birinci sırada tamamladı.
QJMOTOR-Biolec-MSI takımından İspanyol Ivan Ortola ikinci, KLINT Racing Team adına mücadele eden İspanyol Alex Escrig ise üçüncü oldu.
SONRAKİ DURAK ARAGON
Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 13. ayağı, 28-30 Ağustos tarihlerinde İspanya'daki Aragon Pisti'nde düzenlenecek.