Renato Veiga'dan Galatasaray yanıtı! İşte masadaki para

Galatasaray, hazırlık maçında konuk ettiği İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) temsilcilerinden Villarreal'e 2-1 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-Kırmızılılar'da transfer çalışmaları devam ederken stopere yapılacak hamle için Villarreal'den Renato Veiga'nın ismi gündeme gelmişti.
Hazırlık maçının ardından Portekizli futbolcuya soyunma odası çıkışında stattan ayrılırken transferle ilgili bir soru yöneltildi.
"Galatasaray'dan transfer teklifi aldın mı?" sorusuna Veiga, "Bilmiyorum." yanıtını verdi.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ
Öte yandan Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray, Veiga için Villarreal'e teklifini sundu. U23 kontenjanına uyan stoper için sarı-kırmızılıların 4 milyon euro kiralama ve 22.5 milyon euro zorunlu satın alma maddesi içeren bir teklif yaptığı belirtildi.
FİZİK GÜCÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Daha önce Chelsea ve Juventus formalarını da giyen Veiga, geçtiğimiz sezon Villarreal'de 42 karşılaşmaya çıktı. 1.90 metrelik boyuna rağmen atletik özellikleriyle dikkat çeken Portekizli oyuncu, savunmadaki fizik gücüyle öne çıkıyor. Veiga aynı zamanda top kullanma becerisiyle de takımına önemli katkı sağlıyor.
24.5 MİLYON EURO ÖDENDİ
2025 yazında Chelsea'den 24.5 milyon euro bonservis bedeliyle Villarreal'e transfer olan 1.88 boyundaki savunmacının İspanyol ekibiyle 30 Haziran 2032'ye kadar geçerli uzun vadeli sözleşmesi bulunuyor. Renato Veiga, geride kalan sezonda La Liga'da 32 müsabakada boy gösterirken toplam 2.478 dakika sahada kaldı.
Hazırlık maçının ardından Portekizli futbolcuya soyunma odası çıkışında stattan ayrılırken transferle ilgili bir soru yöneltildi.
"Galatasaray'dan transfer teklifi aldın mı?" sorusuna Veiga, "Bilmiyorum." yanıtını verdi.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ
Öte yandan Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray, Veiga için Villarreal'e teklifini sundu. U23 kontenjanına uyan stoper için sarı-kırmızılıların 4 milyon euro kiralama ve 22.5 milyon euro zorunlu satın alma maddesi içeren bir teklif yaptığı belirtildi.
FİZİK GÜCÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Daha önce Chelsea ve Juventus formalarını da giyen Veiga, geçtiğimiz sezon Villarreal'de 42 karşılaşmaya çıktı. 1.90 metrelik boyuna rağmen atletik özellikleriyle dikkat çeken Portekizli oyuncu, savunmadaki fizik gücüyle öne çıkıyor. Veiga aynı zamanda top kullanma becerisiyle de takımına önemli katkı sağlıyor.
24.5 MİLYON EURO ÖDENDİ
2025 yazında Chelsea'den 24.5 milyon euro bonservis bedeliyle Villarreal'e transfer olan 1.88 boyundaki savunmacının İspanyol ekibiyle 30 Haziran 2032'ye kadar geçerli uzun vadeli sözleşmesi bulunuyor. Renato Veiga, geride kalan sezonda La Liga'da 32 müsabakada boy gösterirken toplam 2.478 dakika sahada kaldı.