Galatasaray'dan Deniz Gül için hamle!

Süper Lig'de transfer hareketliliği hız kazanırken, adı yaz transfer döneminin başından bu yana Türk devleriyle anılan Deniz Gül cephesinde de sıcak bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kariyerini Portekiz devlerinden Porto'da sürdüren ve buradaki performansla genç yaşında A Milli Takım'a kadar yükselen 22 yaşındaki santrforun yeni durağı İstanbul olabilir. Süper Lig devi, Deniz Gül için resmen harekete geçti.
DENİZ GÜL İÇİN YENİ HAMLE
Genç yaşı ve potansiyeliyle dikkat çeken Deniz Gül, aynı zamanda yerli oyuncu olması sebebiyle de Süper Lig'in 4 büyüklerinin radarına girmişti. Daha önce milli futbolcu için resmi hamleler yapılmış ancak Porto cephesinin yüksek talepleri sebebiyle geri adım atılmıştı. Yaz transfer döneminde son düzlüğe girilirken, henüz Mauro Icardi sonrası forvet transferini gerçekleştirmeyen Galatasaray'ın rotasını Deniz Gül'e çevirdiği ortaya çıktı.
Sarı kırmızılı ekip, hem Victor Osimhen'i yedekleyecek hem de yerli statüsünde sayılacak olması sebebiyle Deniz Gül transferine öncelik verme kararı aldı.
PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK
Teknik direktör Okan Buruk'un da hakkında olumlu görüş bildirdiği Deniz Gül için kısa süre içerisinde Porto cephesiyle pazarlıkların başlaması bekleniyor.
Portekiz ekibi her ne kadar genç oyuncusunu takımda tutmak istese de istenen şartlarda bir teklif yapılması durumunda satışa izin verebilir. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgiler ise yaklaşık 15-20 milyon euro aralığında bir rakama bu transferin bitebileceği yönünde.
Öte yandan milli futbolcunun da Galatasaray'a sıcak bakması, bir başka detay olarak dikkat çekiyor.
SEZON PERFORMANSI
Deniz Gül geçtiğimiz sezon Porto'da tüm kulvarlarda 44 maçta boy gösterirken, 7 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti. 1,90 boyundaki genç santforun kulübüyle 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor.
DENİZ GÜL İÇİN YENİ HAMLE
Genç yaşı ve potansiyeliyle dikkat çeken Deniz Gül, aynı zamanda yerli oyuncu olması sebebiyle de Süper Lig'in 4 büyüklerinin radarına girmişti. Daha önce milli futbolcu için resmi hamleler yapılmış ancak Porto cephesinin yüksek talepleri sebebiyle geri adım atılmıştı. Yaz transfer döneminde son düzlüğe girilirken, henüz Mauro Icardi sonrası forvet transferini gerçekleştirmeyen Galatasaray'ın rotasını Deniz Gül'e çevirdiği ortaya çıktı.
Sarı kırmızılı ekip, hem Victor Osimhen'i yedekleyecek hem de yerli statüsünde sayılacak olması sebebiyle Deniz Gül transferine öncelik verme kararı aldı.
PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK
Teknik direktör Okan Buruk'un da hakkında olumlu görüş bildirdiği Deniz Gül için kısa süre içerisinde Porto cephesiyle pazarlıkların başlaması bekleniyor.
Portekiz ekibi her ne kadar genç oyuncusunu takımda tutmak istese de istenen şartlarda bir teklif yapılması durumunda satışa izin verebilir. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgiler ise yaklaşık 15-20 milyon euro aralığında bir rakama bu transferin bitebileceği yönünde.
Öte yandan milli futbolcunun da Galatasaray'a sıcak bakması, bir başka detay olarak dikkat çekiyor.
SEZON PERFORMANSI
Deniz Gül geçtiğimiz sezon Porto'da tüm kulvarlarda 44 maçta boy gösterirken, 7 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti. 1,90 boyundaki genç santforun kulübüyle 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor.