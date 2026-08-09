Beşiktaş'ta Willock ve Gallagher transferlerinde flaş gelişme

Beşiktaş, orta saha kadrosunu güçlendirmek için Newcastle United forması giyen Joe Willock ile Tottenham'da oynayan Conor Gallagher'ı transfer listesine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı yönetimin iki oyuncu için de girişimlerde bulunduğu ancak mali şartlar bakımından Willock transferinin daha mümkün göründüğü belirtildi.
WILLOCK İÇİN 10 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Newcastle United'ın Joe Willock için 18 milyon euro bonservis talep ettiği, Beşiktaş'ın ise İngiliz kulübüne 10 milyon euro önerdi.
25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalması nedeniyle Newcastle'ın talebinde indirime gitmesinin bekleniyor.
Yıllık 5 milyon euro kazanan Willock'a Beşiktaş'ın da aynı ücreti teklif ettiği, Newcastle'ın bonservis talebini düşürmesi halinde transferin tamamlanabilecek.
GALLAGHER İÇİN KİRALAMA TEKLİFİ
Beşiktaş'ın Conor Gallagher için Tottenham'a resmi kiralama teklifi yaptığı ancak İngiliz kulübünden henüz yanıt gelmedi.
Tottenham'ın 35 milyon euro bonservis talep ettiği, Gallagher'ın yıllık 8,3 milyon euroluk ücretinin de transferi zorlaştırdığı kaydedildi. Bu mali şartlar nedeniyle Gallagher operasyonunun Willock transferine göre daha zor.
WILLOCK 18 MAÇA İLK 11'DE BAŞLADI
Joe Willock, geçen sezon Newcastle formasıyla çıktığı 39 karşılaşmanın 18'ine ilk 11'de başladı. İngiliz futbolcu, Premier Lig'de oynadığı 24 maçın 10'unda başlangıç kadrosunda yer aldı.
GALLAGHER 14 KEZ İLK 11'DEYDİ
Atletico'dan Tottenham'a transfer olan Conor Gallagher, sezonun ikinci yarısında çıktığı 16 karşılaşmanın 14'üne ilk 11'de başladı.
Gallagher'ın enerjik, mücadeleci ve yüksek tempolu oyunuyla Tottenham'ın Premier Lig'de kalmasına katkı sağladı.
WILLOCK İÇİN 10 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Newcastle United'ın Joe Willock için 18 milyon euro bonservis talep ettiği, Beşiktaş'ın ise İngiliz kulübüne 10 milyon euro önerdi.
25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalması nedeniyle Newcastle'ın talebinde indirime gitmesinin bekleniyor.
Yıllık 5 milyon euro kazanan Willock'a Beşiktaş'ın da aynı ücreti teklif ettiği, Newcastle'ın bonservis talebini düşürmesi halinde transferin tamamlanabilecek.
GALLAGHER İÇİN KİRALAMA TEKLİFİ
Beşiktaş'ın Conor Gallagher için Tottenham'a resmi kiralama teklifi yaptığı ancak İngiliz kulübünden henüz yanıt gelmedi.
Tottenham'ın 35 milyon euro bonservis talep ettiği, Gallagher'ın yıllık 8,3 milyon euroluk ücretinin de transferi zorlaştırdığı kaydedildi. Bu mali şartlar nedeniyle Gallagher operasyonunun Willock transferine göre daha zor.
WILLOCK 18 MAÇA İLK 11'DE BAŞLADI
Joe Willock, geçen sezon Newcastle formasıyla çıktığı 39 karşılaşmanın 18'ine ilk 11'de başladı. İngiliz futbolcu, Premier Lig'de oynadığı 24 maçın 10'unda başlangıç kadrosunda yer aldı.
GALLAGHER 14 KEZ İLK 11'DEYDİ
Atletico'dan Tottenham'a transfer olan Conor Gallagher, sezonun ikinci yarısında çıktığı 16 karşılaşmanın 14'üne ilk 11'de başladı.
Gallagher'ın enerjik, mücadeleci ve yüksek tempolu oyunuyla Tottenham'ın Premier Lig'de kalmasına katkı sağladı.