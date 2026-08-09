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Fenerbahçe'ye sürpriz golcü: Ayase Ueda

Fenerbahçe'nin, Feyenoord forması giyen Japon golcü Ayase Ueda için 20 milyon euronun üzerinde resmi teklif yaptığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 09:55 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2026 10:57
Fenerbahçe'ye sürpriz golcü: Ayase Ueda
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Forvet transferi için dört koldan çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de an itibarıyla gündemin ilk sırasında Romelu Lukaku var. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Buna karşın sarı-lacivertliler, diğer adaylarla da temas halinde. Bu isimlerden biri de Ayase Ueda.

20 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE TEKLİF İDDİASI

Feyenoord forması giyen 27 yaşındaki Japon golcü Ayase Ueda için Fenerbahçe'nin Rotterdam temsilcisine resmi teklifini ilettiği öne sürüldü.

Hollanda basınında yer alan haberlerde sarı-lacivertlilerin teklifinin 20 milyon euronun üzerinde olduğu belirtildi.

31 MAÇTA 27 GOLE KATKI

2025-26'da oldukça iyi bir sezon geçiren Ayase Ueda, ligde çıktığı 31 maçta 25 gol, 2 asistlik skor katkısı vermişti.

9 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ

Feyenoord, Ayase Ueda'yı 2023-24 sezonu başında Cercle Brugge'den 9 milyon euro karşılığında renklerine bağlamış ve Japon golcüyle 5 yıllık sözleşme yapmıştı.

Transfermarkt verilerine göre Ueda'nın güncel piyasa değeri 20 milyon euro.  

 

 

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