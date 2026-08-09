Fenerbahçe'ye sürpriz golcü: Ayase Ueda

Forvet transferi için dört koldan çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de an itibarıyla gündemin ilk sırasında Romelu Lukaku var. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Buna karşın sarı-lacivertliler, diğer adaylarla da temas halinde. Bu isimlerden biri de Ayase Ueda.
20 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE TEKLİF İDDİASI
Feyenoord forması giyen 27 yaşındaki Japon golcü Ayase Ueda için Fenerbahçe'nin Rotterdam temsilcisine resmi teklifini ilettiği öne sürüldü.
Hollanda basınında yer alan haberlerde sarı-lacivertlilerin teklifinin 20 milyon euronun üzerinde olduğu belirtildi.
31 MAÇTA 27 GOLE KATKI
2025-26'da oldukça iyi bir sezon geçiren Ayase Ueda, ligde çıktığı 31 maçta 25 gol, 2 asistlik skor katkısı vermişti.
9 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ
Feyenoord, Ayase Ueda'yı 2023-24 sezonu başında Cercle Brugge'den 9 milyon euro karşılığında renklerine bağlamış ve Japon golcüyle 5 yıllık sözleşme yapmıştı.
Transfermarkt verilerine göre Ueda'nın güncel piyasa değeri 20 milyon euro.
20 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE TEKLİF İDDİASI
Feyenoord forması giyen 27 yaşındaki Japon golcü Ayase Ueda için Fenerbahçe'nin Rotterdam temsilcisine resmi teklifini ilettiği öne sürüldü.
Hollanda basınında yer alan haberlerde sarı-lacivertlilerin teklifinin 20 milyon euronun üzerinde olduğu belirtildi.
31 MAÇTA 27 GOLE KATKI
2025-26'da oldukça iyi bir sezon geçiren Ayase Ueda, ligde çıktığı 31 maçta 25 gol, 2 asistlik skor katkısı vermişti.
9 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ
Feyenoord, Ayase Ueda'yı 2023-24 sezonu başında Cercle Brugge'den 9 milyon euro karşılığında renklerine bağlamış ve Japon golcüyle 5 yıllık sözleşme yapmıştı.
Transfermarkt verilerine göre Ueda'nın güncel piyasa değeri 20 milyon euro.