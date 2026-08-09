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Arsenal'in Gabriel Jesus talebi belli oldu

Forvet hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Gabriel Jesus'u gündemine aldı. İngiliz basını, siyah-beyazlıların transfer için daha fazla bütçe ayırarak rakiplerinin önüne geçtiğini iddia etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 11:30
Haber: Sporx.com dış haberler
Arsenal'in Gabriel Jesus talebi belli oldu
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Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Arsenal forması giyen Gabriel Jesus için devreye girdi. İngiliz basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Brezilyalı futbolcu için siyah-beyazlıların transfer yarışına katıldığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş'ın Gabriel Jesus transferine rakiplerinden daha fazla bütçe ayırdığı ve bu sayede yarışta öne geçtiği iddia edildi. Siyah-beyazlıların Arsenal ile yapacağı görüşmelerin transfer sürecinde belirleyici olması bekleniyor.

ARSENAL 20 MİLYON STERLİN İSTİYOR

Arsenal'in sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan 29 yaşındaki forvet için 20 milyon sterlin (23 milyon euro) bonservis bedeli belirlediği aktarıldı. İngiliz ekibinin oyuncuyu bonservis bedeli kazanmadan göndermek istemediği belirtildi.

Bu nedenle Arsenal'in Gabriel Jesus için kiralama seçeneğine sıcak bakmadığı ve bonservisli ayrılığa öncelik verdiği ifade edildi.

DÜZENLİ FORMA ŞANSI BULAMADI

Gabriel Jesus, geçen sezon Arsenal formasıyla 27 karşılaşmada görev yaptı. Brezilyalı forvet bu maçlarda 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Yaşadığı ciddi sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Jesus, son dönemde ise Arsenal kadrosundaki yoğun rekabet nedeniyle düzenli olarak forma şansı bulamadı.

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