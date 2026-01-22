Bedelli askerlik çarşı izni var mı? 2026 ziyaret var mı?

BEDELLİ ASKERLİKTE ÇARŞI İZNİ VAR MI?

Bedelli askerlik çarşı izni var mı, hafta sonu ziyarat var mı soruları 2026 yılı MSB tarafından duyurulan askerlik yerlerinin belli olmasından araştırılıyor. Asker adayları; bedelli askerlikte izin var mı, yemin töreni ne zaman ve ziyaret açık mı gibi soruların cevaplarına ilişkin aramalar yapıyor. İşte 2026 yılında bedelli askerliğe ilişkin bilinmesi gerekenler...MSB tarafından yapılan açıklama sonrasında, yeni yılda silah altına alınacak olan bedelli askerlik adaylarının, askerlik yerleri belli oldu. Bedelli askerlikten yararlanacak asker adaylarını 20 günlük bir eğitim bekliyor. Gerek fiziki olarak gerekse sosyal olarak acemi birlik eğitiminden geçecek askerler askeri donanım sahibi yapılacak. Spor faaliyetleri, şınav mekik gibi hareketler, tarihi eğitim, kadına şiddet konusunda eğitimci faaliyetler gibi eğitimlerle sürecek.Askerler Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü temel askeri faaliyetleri yerine getirecek. Cumartesi günleri spor ve kültür fizik hareketleri yapılacak. Tüfekli hareketler tüfeksiz hareketler gibi vücut egzersizleri yapılacak.Pazar günleri ise eğitim faaliyetleri yok fakat acemi asker statüsünde oldukları için bedelli askerlik yapanlar da çarşı izni kullanamayacak. Çarşı izni usta birliklerinde kullanılıyor.Bedelli askerlik yaparken hafta sonları görüş günlerinde ailenizle görüşebilirsiniz.Bedelli askerlikte yemin töreni askerliğin son günü yapılır.