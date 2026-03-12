Porto, Almanya'da avantajı kaptı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Vfb Stuttgart ile FC Porto karşı karşıya geldi. MHPArena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Porto, 2-1'lik skorla kazandı.
Porto, 21. dakikada Terem Moffi ve 27. dakikada Rodrigo Mora'nın golleriyle kazandı.
Stuttgart'ın tek golü 40. dakikada Deniz Undav'dan geldi.
Porto'da forma giyen milli yıldızımız Deniz Gül, 59. dakikada Terem Moffi'nin yerine oyuna dahil oldu.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 19 Mart'ta Portekiz'de oynanacak.
