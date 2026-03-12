12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
20:45
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
20:45
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
23:00
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
15:30
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
20:00
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
16:00
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
1-367'
12 Mart
Fiorentina-Rakow
23:00
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
23:00
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
23:00
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
20:45
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
20:45
12 Mart
Bologna-Roma
20:45
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
20:45
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
23:00
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
23:00
12 Mart
Ferencvaros-Braga
23:00
12 Mart
Genk-Freiburg
23:00
12 Mart
Lille-Aston Villa
20:45
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
20:45
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
15:30

Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a konuk!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 31. haftasında deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibiyle karşılaşacak.

12 Mart 2026
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a konuk!




Fenerbahçe Beko, Basketbol EuroLeague'in 31. haftasında 13 Mart Cuma günü deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibiyle karşılaşacak. 

Belgrad Arena'daki müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Avrupa Ligi'ndeki 29 karşılaşmada 22 galibiyet, 7 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, liderlik koltuğunda oturuyor.

İstanbul'da iki takım arasında oynanan müsabakayı Kızılyıldız, 86-81 kazandı.

Rakipler arasında oynanan son 5 müsabakanın 4'ünü Sırbistan temsilcisi kazanırken Fenerbahçe Beko, bu süreçteki tek galibiyetini deplasmanda 96-91'lik skorla yaşadı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
