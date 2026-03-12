Philadelphia 76ers forveti Kelly Oubre Jr., sol dirseğinde LCL bağında yaşadığı burkulma nedeniyle en az iki hafta sahalardan uzak kalacak.



Underdog NBA'in haberine göre Oubre bu sakatlık nedeniyle bir süre forma giyemeyecek.



Oubre bu sezon daha önce de sol diz burkulması nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalmıştı.



Sakatlığından önce Sixers için istikrarlı bir katkı veren Oubre, 41 maçta maç başına 14.7 sayı ve 4.9 ribaund ortalamaları yakalarken sahadan yüzde 46.3 ve üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 36.1 ile isabet buldu.



Philadelphia şu anda 35 galibiyet ve 30 mağlubiyetlik dereceyle Doğu Konferansı'nda sekizinci sırada yer alıyor.



