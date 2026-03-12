12 Mart
Samsunspor-Rayo Vallecano
20:45
12 Mart
VfB Stuttgart-FC Porto
20:45
12 Mart
NK Celje-AEK Athens
23:00
12 Mart
Altınordu-Karaman FK
15:30
12 Mart
Esenler Erokspor-Bandırmaspor
20:00
12 Mart
Boluspor-Arca Çorum FK
16:00
12 Mart
Iğdır FK-Bodrum FK
13:30
12 Mart
Fiorentina-Rakow
23:00
12 Mart
Sigma Olomouc-Mainz 05
23:00
12 Mart
C.Palace-AEK Larnaca
23:00
12 Mart
Alkmaar-Sparta Prag
20:45
12 Mart
Rijeka-Strasbourg
20:45
12 Mart
Bologna-Roma
20:45
12 Mart
Lech Poznan-Shakhtar
20:45
12 Mart
N. Forest-FC Midtjylland
23:00
12 Mart
Celta Vigo-Lyon
23:00
12 Mart
Ferencvaros-Braga
23:00
12 Mart
Genk-Freiburg
23:00
12 Mart
Lille-Aston Villa
20:45
12 Mart
Panathinaikos-Real Betis
20:45
12 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Şanlıurfaspor
15:30

Tedesco'dan kritik karar: 4 yıldızını, Beşiktaş derbisine saklıyor

Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, sakatlıkları bulunan futbolcularla ilgili kararını verdi. Tedesco, 4 futbolcusunu Beşiktaş maçına saklayacak.

calendar 12 Mart 2026 11:15
Fotoğraf: AA
Tedesco'dan kritik karar: 4 yıldızını, Beşiktaş derbisine saklıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ligin 26. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak.

Karşılaşma 13 Mart Cuma akşamı saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

SAKATLAR VE CEZALILAR

Sarı-lacivertlilerde Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.

Öte yandan Fenerbahçe'de mücadele öncesi 6 eksik bulunuyor. Tedavileri devam eden Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo ile kart cezalısı Ederson, Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

TEDESCO'DAN KRİTİK KARAR

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, bir süredir takımdan ayrı olan Skriniar, Talisca, Alvarez ve Semedo'yu riske etmeyecek.

Deneyimli teknik adamın, bu dört oyuncuyu Karagümrük ve Gaziantep FK maçlarında oynatmayarak Beşiktaş derbisine yetiştirmeyi planladığı belirtildi.

Milli arada takımla çalışmalara başlaması beklenen oyuncuların, derbiye kadar hazır hale gelmesi hedefleniyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.