Tedesco'dan kritik karar: 4 yıldızını, Beşiktaş derbisine saklıyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ligin 26. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak.



Karşılaşma 13 Mart Cuma akşamı saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.



SAKATLAR VE CEZALILAR



Sarı-lacivertlilerde Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.



Öte yandan Fenerbahçe'de mücadele öncesi 6 eksik bulunuyor. Tedavileri devam eden Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo ile kart cezalısı Ederson, Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.



TEDESCO'DAN KRİTİK KARAR



Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, bir süredir takımdan ayrı olan Skriniar, Talisca, Alvarez ve Semedo'yu riske etmeyecek.



Deneyimli teknik adamın, bu dört oyuncuyu Karagümrük ve Gaziantep FK maçlarında oynatmayarak Beşiktaş derbisine yetiştirmeyi planladığı belirtildi.



Milli arada takımla çalışmalara başlaması beklenen oyuncuların, derbiye kadar hazır hale gelmesi hedefleniyor.







