Dominik Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!

İngiliz devi Liverpool'da takımın vazgeçilmez ismi olan Dominik Szoboszlai, Şampiyonlar Ligi'nde takımı adına önemli performans sergilerken; bu başarısını Galatasaray maçlarına yansıtamadı ve istatistiklerde sınıfta kaldı.

11 Mart 2026 13:27
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Dominik Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray sahasında İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantaj elde etti.

Bu galibiyet Avrupa basınında geniş yankı uyandırırken, Kırmızılar'da Dominik Szoboszlai'nin sarı-kırmızılılara karşı gösterdiği performans ise sınıfta kaldı. Takımının bel kemiği olan Macar futbolcu, bu sezon Devler Ligi'nde oynadığı maçlara bakıldığında en kötü 2 maç ratingini Galatasaray'a karşı elde etti.

BARIŞ ALPER KORKULU RÜYASI OLDU

Lig aşamasının 3. haftasında G.Saray'a konuk olan Liverpool'da Szoboszlai, sağ kanatta forma giymiş ve zaman zaman sağ beke geçmiş ve bu bölgede Barış Alper Yılmaz'ı savunmakta güçlük çekmişti. Aynı maçta 25 yaşındaki oyuncu, ceza sahası içerisinde yine Barış Alper Yılmaz'ı düşürerek penaltıya sebebiyet vermişti.

TORREIRA-LEMINA GEÇİT VERMEDİ

Son 16 turundaki maçta da on numara pozisyonunda oynayan Szoboszlai, bu sefer Lemina ve Torreira ikilisine takıldı. Macar futbolcunun Galatasaray maçındaki ratingleri, Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer istatistikleri göz önüne alındığında dibe vurdu.

Galatasaray maçları dışında 7 maçta ortalama 7.78 ratinge sahip Szoboszlai'nin, G.Saray maçlarındaki ortalaması ise 6.05 oldu.

İşte Dominik Szoboszlai'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki reytingleri...

17 Eylül 2025: Liverpool 3-2 Atletico Madrid (7.3)
30 Eylül 2025: Galatasaray 1-0 Liverpool (5.8)
22 Ekim 2025: E. Frankfurt 1-5 Liverpool (8.9)
4 Kasım 2025: Liverpool 1-0 Real Madrid (6.9)
26 Kasım 2025: Liverpool 1-4 PSV (7.9)
9 Aralık 2025: Inter 0-1 Liverpool (7.2)
21 Ocak 2026: Marsilya 0-3 Liverpool (7.8)
28 Ocak 2026: Liverpool 6-0 Karabağ (8.5)
10 Mart 2026: Galatasaray 1-0 Liverpool (6.3)

 

