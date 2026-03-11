Muhammed Salah: 'Atmosfer harikaydı!'

Liverpool'un yıldız isimlerinden Muhammed Salah, Galatasaray maçı sonrası kısa bir açıklama yaptı.
İstanbul'daki ilk maçta sesten dolayı kulaklarını kapatan Salah, bu karşılaşma öncesi ise ısınırken tribünleri hayranlıkla izledi.
33 yaşındaki Mısırlı yıldız karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Atmosfer harikaydı." dedi.
İstanbul'daki ilk maçta sesten dolayı kulaklarını kapatan Salah, bu karşılaşma öncesi ise ısınırken tribünleri hayranlıkla izledi.
33 yaşındaki Mısırlı yıldız karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Atmosfer harikaydı." dedi.
🎥Muhammed Salah, Galatasaray tribünlerini izliyor...pic.twitter.com/PUUDzLwDkf
— Sporx (@sporx) March 10, 2026