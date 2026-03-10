Galatasaray'a kötü haber: Davinson

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez, Liverpool ile oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştü.
90. dakikada Ekitike'ye yaptığı faulün ardından hakem Gil Manzano, Davinson Sanchez'e sarı kart gösterdi.
Bu maça sınırdaki 7 isimden biri olarak çıkan Davinson Sanchez, 18 Mart Çarşamba günü Anfield'da oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.
