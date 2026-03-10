10 Mart
Galatasaray-Liverpool
1-0
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
4-137'
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
0-340'
10 Mart
Newcastle-Barcelona
0-040'
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-0
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
3-4
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
3-0
10 Mart
Wrexham-Hull City
0-1DA

Galatasaray'a kötü haber: Davinson

Davinson Sanchez, Liverpool ile oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştü.

calendar 10 Mart 2026 22:35 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2026 22:37
Galatasaray'a kötü haber: Davinson
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez, Liverpool ile oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştü.

90. dakikada Ekitike'ye yaptığı faulün ardından hakem Gil Manzano, Davinson Sanchez'e sarı kart gösterdi.

Bu maça sınırdaki 7 isimden biri olarak çıkan Davinson Sanchez, 18 Mart Çarşamba günü Anfield'da oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
