Uğurcan Çakır'dan Liverpool'a geçit yok!

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, Liverpool'a karşı iki maçta da geçit vermedi.
Liverpool'a karşı lig aşamasında oynadığı maçta isabetli 4 şutta gole izin vermeyen Uğurcan, son 16 turu ilk maçında ise 6 isabetli şutta gol izni vermedi.
İngiliz devi, son 16 turu ilk maçında 1.28 xG oranı yakalasa da Uğurcan Çakır engeleini aşamadı.
