Nicolo Zaniolo, gole hasret kaldı!

Galatasaray'dan Udinese'ye satın alma opsiyonuyla giden Nicolo Zaniolo, son dönemde duraklama dönemine girdi.
Udinese'deki kariyerine iyi bir başlangıç yapan Zaniolo, iki aydır ağları havalandıramadı.
Son olarak ocak ayında ağları havalandıran İtalyan futbolcu, daha sonra gol sevinci yaşayamadı. Zaniolo, bu süreçte sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 hafta da sahalardan uzak kaldı.
Udinese forması altında bu sezon toplamda 26 maçta süre bulan 26 yaşındaki Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.
