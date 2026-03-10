10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
0-04'
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
16:00
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
20:00
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda CSO Voluntari'yi ağırlıyor!

Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda CSO Voluntari'yi ağırlıyor!
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında 11 Mart Çarşamba günü Romanya'nın CSO Voluntari takımını ağırlayacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Müsabakayı Darko Savic (Sırbistan) ve Sergej Rodin (Litvanya) hakem ikilisi yönetecek.

Sarı-kırmızılı takım, çeyrek finalde Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud ekibini 3-2 ve 3-1'lik setlerle mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Rövanş mücadelesi, 18 Mart Çarşamba günü TSİ 20.00'de Romanya'da oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
