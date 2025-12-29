Haber Tarihi: 29 Aralık 2025 12:20 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2025 12:20

Sigara Zammı Fiyatları 2026: Zamlı sigara fiyatları tam listesi

Sigaraya zam geldi mi, var mı, gelecek mi? TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verisinin ardından sigara fiyatlarına uygulanacak ÖTV zammı da kesinlik kazanacak. Mevcut veriler ile ÖTV'ye yüzde 12,92 oranında zam yapılması kesinleşirken, perşembe günü duyurulacak enflasyon oranıyla birlikte tüm sigara markalarına en az 5 TL zam yapılacak.

Türkiye'de görülen yüksek enflasyonun etkisiyle sigara fiyatlarına da art arda zamlar gelirken, perşembe günü açıklanacak 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte ÖTV oranı yeniden güncellenecek.
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre yılın ilk 5 ayında ÖTV'de en az yüzde 12,92 oranında artış yapılması kesinleşirken, haziran ayına ait enflasyon verisinin de eklenmesiyle birlikte sigaradaki ÖTV artışı yüzde 14 seviyelerine denk olacak.

SİGARAYA EN AZ 5 TL ZAM GELİYOR

ÖTV oranındaki artış nedeniyle sigara fiyatları da marka fark etmeksizin zamlanacak. Mevcut sigara fiyatları dikkate alındığında, perşembe günü itibarıyla sigara fiyatlarında yapılacak artışın 5 ila 8 TL arasında olması bekleniyor.

1 LİRALIK SİGARANIN 81 KURUŞU VERGİYE GİDİYOR

Sigara fiyatlarında yaşanan aşırı artışın temel nedeni ise vergi oranlarından kaynaklanmakta. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sigaraların büyük bölümünün ÖTV ve KDV vergilerinden oluştuğunu belirterek, "Örneğin bugün 80 liraya satılan bir paket sigaranın %81'e yakını vergilerden oluşmaktadır. Yani 80 liraya satılan bir paket sigaranın yaklaşık 64,5 lirası ÖTV ve KDV'dir." ifadelerini kullandı.r:
Zamlı fiyat yarından itibaren geçerli olacak.

ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2026

Tütün ürünlerine yapılan son fiyat güncellemesiyle birlikte sigara fiyatlarında artış yaşandı. 5 Mart 2025 itibarıyla geçerli olan yeni fiyat listesi, özellikle Winston ve Camel markalarına gelen zamlarla dikkat çekiyor.



İŞTE SİGARA FİYATLARI

📌 W Marka (Mavi Seri & Derin Mavi): 79 TL
📌 W Marka (İnce Seri Q): 79 TL
📌 W Marka (İnce Seri): 80 TL
📌 W Marka (Klasik Seri): 83 TL
📌 W Marka (Slims): 89 TL
📌 W Marka (X Serisi): 91 TL

📌 C Marka (İnce Seri): 76 TL
📌 C Marka (Mavi Seri): 77 TL
📌 C Marka (Siyah-Beyaz Seri): 78 TL
📌 C Marka (Sarı-Kahverengi Seri): 81 TL
📌 C Marka (Sarmalık Tütün - 100g): 175 TL

📌 L Marka: 76 TL
📌 M Marka: 75 TL

Yeni fiyat listesiyle en pahalı sigara 91 TL ile X Serisi olurken, M Marka ise 75 TL ile en uygun fiyatlı seçenek olarak öne çıkıyor. Ayrıca, sarmalık kıyılmış tütün fiyatları da 175 TL'ye yükseldi.

2026 SİGARA FİYATLARI LİSTESİ

İşte sigara şirketlerinin en ucuz ve en pahalı sigaraları:

Philip Morris Grubu'nun en ucuz sigarası 72 lira, en pahalı sigarası 81 lira.

JTI Grubu'nun en ucuz sigarası 68 lira, en pahalı sigarası 80 lira.

Bat Grubu'nun en ucuz sigarası 71 lira, en pahalı sigarası 89 lira.

T&T Grubu'nun en ucuz sigarası 64 lira, en pahalı sigarası 71 lira.

GÜNCEL ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2026

Ocak 2026 yılı itibariyle sigara şirketlerinin güncel fiyat listeleri de belli olmaya başladı. Piyasada satılan en pahalı sigaralar 100 liraya yaklaşırken, en ucuzları 65-70 lira bandında.

Ocak 2026 Philip Morris, JTI, BAT fiyat listesi
Philip Morris sigara grubunda en pahalı sigara 81 liradan satılırken, sigaralar 75-80 lira bandında yer alıyor. En ucuz sigara ise 72 TL.

JTI Grubu'nda en ucuz sigaralar 68 TL'ye satılırken, en pahalıları 73 TL.

BAT Grubu'ndaki sigalar 71 ila 89 TL arasında değişiyor.
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Eylül ayında sigara fiyatlarına yapılan zamlarla birlikte, artan ÖTV oranlarının da etkisiyle fiyatlar yeniden yükseldi. Ağustos ayında da zam yapılan sigara fiyatları, yeni zam haberleriyle bir kez daha değişti. Sosyal medya platformu X'te paylaşılan zamlı sigara fiyatları listesi, vatandaşların dikkatini çekti.

TBYD Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Philip Morris (PM) sigara grubuna zam yapıldığını belirtti. "Hayır olsun, sigaraya zam geldi" diyen Dündar, zamlı fiyatların bugünden itibaren geçerli olacağını kaydetti.

En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Güncellenen fiyat listesine göre, PM sigara grubunun en pahalı sigarası 81 TL'ye, en ucuz sigarası ise 72 TL'ye yükseldi. Yeni zamlar, sigara tüketicileri arasında tartışma konusu olurken, fiyat artışlarının devam edip etmeyeceği merakla bekleniyor.

DÜNYA SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde konu hakkında bilgi vermek, farkındalık oluşturmak ve kullananların sigarayı bırakma kararı almalarını sağlamak amacıyla Ankara'da bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.

Etkinliğe katılan vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı. 0-3 ppm normal, 4-6 ppm pasif içici, 7 ve üzeri ppm'in ise bağımlı olarak tanımlandığı ölçüm sonuç değerlerine göre bağımlılar, sigarasız sağlıklı bir hayatın ilk adımını atmaları yönünde teşvik edildi.

SİGARA BIRAKMA YOLLARI

Uzmanlar tarafından tütün ve tütün ürünlerinin zararları, neden olduğu hastalıklar, pasif içicilik, sigarayı bırakmanın yolları konuları anlatıldı. Karbonmonoksit ölçüm sonucu yüksek değerde çıkan vatandaşlara, destek alabilecekleri Sigara Bırakma Poliklinikleri ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı hakkında bilgi verildi. Ayrıca katılımcılar, yanlarında bulunduğu takdirde sigara paketlerini etkinlikte yer alan sigara atık kutusuna atma ve hemen orada sigarayı bırakma kararı alma yönünde teşvik edildi.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı yapılan etkinliklerde broşürler ve çeşitli hediyeler verildi.

Konu hakkında hazırlanan mesajlar ve etkinlik fotoğrafları Sağlık Bakanlığının, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün (Sağlıklı Yaşa) ve İl Sağlık Müdürlüklerinin resmi sosyal medya hesaplarından #HavanıKoruve #SigarayıBırakmaGünüetiketleriyle paylaşıldı.

Vatandaşların ve medyanın yoğun ilgi gösterdiği Ankara'daki etkinlikte 368 kişinin karbonmonoksit ölçümü yapıldı. Sonuçlara göre 368 kişiden 36'sı sigara kullanmıyor, 141'i pasif içici ve 191'i bağımlı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Philip Morris (PM) sigara grubuna yeni zam geldiğini duyurdu. Yeni zamma göre en pahalı sigara 80 TL en ucuzu ise 63 TL oldu.

