Yükselecek mi, düşecek mi? Altın için yeni hedef fiyat geldi

Piyasada altın yükselecek mi düşecek mi soruları artarken; Avustralya merkezli finans kuruluşu ANZ, ons fiyatı için ikinci çeyrekte yeni hedef fiyat tahmininde bulundu.

Küresel piyasalarda altın fiyatları yeni haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. Dünkü işlemlerde %-1,01 değer kaybederek 4.992 dolardan kapanış yapan ons fiyatında gerileme, sınırlı da olsa bugün işlemlerde de devam ediyor. TSİ 06:00 itibarıyla ons altın, 4.965 dolara yakın seviyelerden fiyatlanıyor.
17 ŞUBAT 2026 GRAM ALTIN
İçeride de spot piyasada işlem gören 17 Şubat 2026 gram altın fiyatın 6.980 TL'den güne başlıyor. Kapalıçarşı'daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı 7.325 TL ve çeyrek altın satış fiyatı ise 11.965 TL'den gerçekleşiyor.

Güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 6.969,30 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 11.940,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 23.807,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 47.634,60 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.433,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 119.451,79 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.950,94 dolar
Son dönemde büyük talebin gözlemlendiği ve hızlı hareketlere sebep olabilen Çin piyasalarının bu hafta resmî tatil sebebiyle kapalı olması, altın fiyatlarındaki volatiliteyi de azaltıyor.


ALTINDA YENİ HEDEF
Öte yandan ons altın fiyatıyla ilgili yeni hedef fiyatlar da gelmeye devam ediyor. Avustralya merkezli küresel finans kuruluşu ANZ'nin emtia analistleri, fiyatların ikinci çeyrekte 5.800 dolara kadar ulaşabileceğini öngördü. Bu tahmin, bankanın daha önceki hedefi olan 5.400 doların da üzerinde bulunuyor.

FED'DEN BEKLENTİLER
FED'den mart ve haziran aylarında iki adet 25 baz puanlık faiz indirimi beklediklerini aktaran ANZ analistleri "Bu da reel faiz oranlarının düşmeye devam etmesini ve altına olan ilginin artırmasını beraberinde getirecek" görüşünü savunuyor. ABD'de düşük gelen son enflasyon verisinin, bu yıl sonuna kadar üçüncü bir faiz indirimi beklentisini de yavaş yavaş öne çıkarmaya başladığı ifade ediliyor.

DİĞER FAKTÖRLER
Jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin de "muhtemelen" sürebileceğini öngören ANZ analistleri, "ABD Başkanı Trump da gümrük vergilerini tehdit unsuru olarak kullanmaya devam edebilir. Ayrıca FED'e dair şüpheler de devam ediyor. Bu tür bir ortamlar, yatırımcıların altın gibi güvenli liman varlıklara olan ilgisini yoğunlaştırabilir" değerlendirmesinde bulunuyor.

FONLARA GİRİŞ ARTABİLİR
Dünyada altın destekli yatırım fonlarının, toplam hisse senedi ve tahvil varlıklarının %3'ünden daha azını temsil ettiğine de atıfta bulunan ANZ analistleri, "Küçük portföy ayarlamaları bile altın fiyatları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Altın destekli fonlara girişlerin devam etmesini ve toplam varlıkların bu yıl 4.800 tonu aşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanıyor.


ABD Hazine tahvillerinin de güven sorunlarıyla karşı karşıya olduğuna işaret eden analistler, bütün bu gelişmelerin, risklerden korunma aracı olarak altını destekleyebileceğini öngörüyor.

