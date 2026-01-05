2026 Tütün İkramiyesi Ne Zaman, Ne Kadar Ödenecek?

Vazife malullüğü kapsamında aylık alanlar ile şehit yakınları ve gazilere her yıl bir defaya mahsus ödenen, halk arasında "tütün ikramiyesi" olarak bilinen ek ödemeler için 2026 yılı süreci başladı. 1 Ocak itibarıyla netleşen memur maaş katsayılarına göre hesaplanan bu ikramiyeler, hak sahiplerinin hesaplarına yılın ilk çeyreğinde yatırılıyor. "2026 tütün ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilir?" soruları Ocak ayının ilk günlerinde yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte SGK'nın öngörülen ödeme planı...

Tütün ikramiyesi ödemeleri yasa gereği her yılın ilk üç ayı içerisinde gerçekleştirilmektedir. Ancak gelenekselleşen takvime göre SGK, bu ödemeleri genellikle Ocak ayının son haftasında hesaplara aktarmaktadır.

Öngörülen Tarih: 2026 yılı tütün ikramiyesi ve maaş farkı ödemelerinin 23 Ocak - 30 Ocak 2026 tarihleri arasında (geçtiğimiz yıl 24-25 Ocak tarihlerinde yapılmıştı) hak sahiplerinin banka/PTT hesaplarına yatırılması beklenmektedir.

Bu ek ödemeden faydalanacak olan hak sahipleri şunlardır:

Vazife malulleri (5434 sayılı Kanun kapsamında),

Harp malulleri ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki gaziler,

Şehitlerin dul ve yetimleri (aylık bağlanan hak sahipleri),

Maluliyet derecesine göre belirlenen oranda ek ödeme alan ordu vazife malulleri.

Ek ödeme miktarı, her yılın başında belirlenen memur maaş katsayısına ve kişinin maluliyet derecesine göre değişiklik göstermektedir.

Ödeme Hesabı: Maluliyet derecesine göre belirlenen gösterge rakamlarının memur maaş katsayısı ile çarpılması sonucu bulunur.

Tahmini Rakamlar: 2026 yılı memur maaş artışı ile birlikte en düşük ek ödeme tutarının 25.000 TL bandını aşması, derecesi yüksek olan maluller ve şehit aileleri için bu tutarın 45.000 TL - 50.000 TL seviyelerine çıkması öngörülmektedir.

Hak sahipleri, ikramiyelerin yatıp yatmadığını e-Devlet Kapısı üzerinden "Sosyal Güvenlik Kurumu - Şahıs Ödemeleri Sorgulama" sekmesinden kontrol edebilirler. Ayrıca anlaşmalı bankalardan maaş alanlar, mobil bankacılık üzerinden "Ek Ödeme" veya "Tütün İkramiyesi" açıklamasıyla gelen tutarı görebilecekler.