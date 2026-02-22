Beşiktaş Göztepe maçı canlı izle (Şifresiz, Ücretsiz) | beIN Sports 1 BJK Göztepe maçı canlı izle
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü (bugün) Göztepe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Ozan Ergün yönetecek. VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü (bugün) Göztepe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Ozan Ergün yönetecek. VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, topladığı 40 puanla 5. basamakta haftaya giriş yaptı. İzmir ekibi ise oynadığı 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı ve rakibinin bir basamak üstünde 41 puanla 4. sırada yer aldı. Avrupa kupalarına katılım adına sıralamayı önemli ölçüde etkileyecek karşılaşmada Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, taraftarı önünde mutlak galibiyet peşinde. Stanimir Stoilov'un ekibi Göztepe ise İstanbul'dan puan ya da puanlarla ayrılarak sıralamadaki yerini korumak istiyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Göztepe, 3-0 kazanmıştı.
Beşiktaş'ta zorlu Göztepe maçı öncesinde tek eksik bulunuyor. Süper Lig'de geçen hafta RAMS Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan kanat oyuncusu El Bilal Toure'nin sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edildi. Sahalardan bir süre uzak kalacak Malili oyuncu, İzmir ekibine karşı forma giyemeyecek.
- Junior Olaitan, eski takımına karşı
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Junior Olaitan, eski takımı Göztepe'ye karşı forma giyecek. Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde İzmir ekibinden renklerine bağladığı 23 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında Göztepe ile 18 maçta görev yapmış, 2 gol kaydetmişti. Beninli orta saha oyuncusu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda bu kez sarı-kırmızılılara karşı Beşiktaş formasıyla mücadele edecek.
- Üç oyuncu, ceza sınırında
Beşiktaş'ta üç oyuncu Göztepe maçı öncesinde ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı takımda Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan, Göztepe karşısında sarı kart görmesi durumunda 24. haftada Kocaelispor ile deplasmanda oynanacak maçta cezalı olacak.
- Sergen Yalçın'ın en büyük kozları Orkun ve Oh
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın Göztepe maçında en büyük kozları, kaptan Orkun Kökçü ile Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh olacak. Süper Lig'de ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir karşılaşmalarında birer gol atan Orkun Kökçü, son haftalarda takımına önemli katkı sağlıyor. 25 yaşındaki orta saha, Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynanan müsabakada da gol atarak takımına 1 puanı getirmişti. Siyah-beyazlıların devre arasında kadroya kattığı Hyeon-gyu Oh da oynadığı ilk iki maçta birer defa rakip ağları sarsmayı başardı. Oh, 2005-2006 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen golcü futbolcu Ailton'dan sonra ilk iki maçında da gol atmayı başaran ilk oyuncu oldu.
- Savunmaya çare bulamadı
Beşiktaş, Süper Lig'de 17 maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı. Bu sezon 22 haftası geride kalan ligde sadece 5 maçı gol yemeden tamamlayan siyah-beyazlı takım, 17 müsabakada ise kalesinde toplam 29 gol gördü.
- Beşiktaş, rakibini İstanbul'da üç maçtır yenemiyor
Siyah-beyazlılar, ligde ve kupada Göztepe ile 2022'den bu yana İstanbul'da oynadığı son 3 maçta galip gelemedi. Takımlar, söz konusu süreçte Süper Lig'de 1, Türkiye Kupası'nda ise 2 kez karşılaştı. Tarafların "Dolmabahçe"deki randevusunda Beşiktaş, rakibine ligde 4-2, kupada ise 3-1 mağlup oldu. İki takım, kupada bir kez de 0-0 berabere kalırken, tur atlayan taraf penaltılar sonucunda siyah-beyazlılar oldu. Beşiktaş, Göztepe'yi son olarak 23 Aralık 2021'de 2-1'lik skorla geçmeyi başardı.
- Hedef yenilmezlik serisini sürdürmek
Beşiktaş, ligde ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 14 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte ligde 11, kupada ise 3 müsabakaya çıkan siyah-beyazlılar, yaklaşık dört aydır mağlup olmuyor. Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü, Kayserispor, Konyaspor ve Başakşehir'i yenen siyah-beyazlı ekip; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor, Kocaelispor ve Alanyaspor ile berabere kaldı. Beşiktaş, son olarak 2 Kasım 2025'te derbide konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 yenilmişti.
-60. randevu
Beşiktaş, Göztepe ile ligde 60. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 59 maçtan 30'unu siyah-beyazlı futbol takımı, 12'sini ise Göztepe kazandı. Taraflar, 17 müsabakada da berabere berabere kaldı. Beşiktaş'ın gol sayılarında Göztepe'ye 95-59 üstünlüğü bulunuyor.
- İstanbul'daki maçlar
Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 30. kez karşılaşacak. Taraflar arasında İstanbul'da oynanan 29 Süper Lig maçında Beşiktaş 18, Göztepe ise 4 galibiyet aldı. İki ekip 7 müsabakada da eşitliği bozamadı. Siyah-beyazlıların 56 golüne, sarı-kırmızılılar 28 golle yanıt verdi.
- Farklı skorlar
İki takım arasındaki en farklı galibiyete Beşiktaş imza attı. Siyah-beyazlılar, 2001-2002 sezonunda İzmir'de oynanan karşılaşmayı 6-0 kazandı. Göztepe ise toplam 12 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 ve 2025-2026 sezonlarında evinde 3-0'lık skorlarla kazandı. Ayrıca, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı mücadele iki takım arasındaki en gollü maç olarak kayıtlara geçti.
