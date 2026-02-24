Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak, verilecek? 2026

Mazot ve gübre desteği 2026 yılında ne zaman yatacak? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere verilen mazot ve gübre desteği hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik. Destekleme ödemeleri hangi tarihte hesaplara yatacak? Kimler mazot ve gübre desteğinden yararlanabilir? 2026 yılı tarım destekleme programları ve daha fazlası için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Mazot ve gübre desteği ödemeleri, her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre yapılmaktadır.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 7 Şubat tarihinde tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada; "Üretime değer veriyor, çiftçimizi destekliyoruz. 2 milyar 164 milyon 322 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.



2026 yılı mazot ve gübre desteği miktarları, tarımsal üretim alanı ve ekilen ürünlere göre değişiklik göstermektedir. Tarım Bakanlığı tarafından açıklanan son destekleme rakamları şu şekildedir:

Destekleme ödemesi ilişkin detaylar şu şekildedir;

Hububat Desteği kapsamında 1 milyar 997 milyon 350 bin TL,

Lisanslı Depoculuk Desteği kapsamında 94 milyon 29 bin TL,

Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 72 milyon 943 bin TL.

Hububat desteği; Aksaray, Eskişehir, Bursa, Muş, Ağrı, Denizli, Manisa, Mersin, Giresun, Kastamonu, Bingöl, Trabzon, Isparta illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödenecektir.

Mazot gübre desteği olarak da bilinen temel destek ödeme tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Mazot ve gübre desteğinden yararlanabilmek için şu şartları taşıyan çiftçiler destek alabilecektir:

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydına sahip olmak

Tarımsal faaliyetlerini aktif olarak sürdürmek

Belirtilen ekim alanlarında tarım yapıyor olmak

Bakanlığın belirlediği destekleme programlarına dahil olmak

Bu kriterleri taşıyan çiftçiler, belirlenen tarihlerde mazot ve gübre desteğinden faydalanabilecektir.

Mazot ve gübre desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarını güncellemesi gerekmektedir. Destekleme ödemeleri, Ziraat Bankası hesapları aracılığıyla yatmaktadır. Hak sahipleri, belirlenen tarihlerde Ziraat Bankası şubelerinden ya da ATM'lerinden destekleme ödemelerini alabileceklerdir.

Tarım Bakanlığı her yıl tarımsal destekleme ödemelerini belirli bir takvim dahilinde açıklamaktadır. 2025 yılı tarım destekleme takvimi şu şekildedir:

Mazot ve Gübre Desteği: Şubat - Mart 2025

Hayvancılık Destekleri: Nisan - Mayıs 2025

Fidan ve Organik Tarım Destekleri: Haziran - Temmuz 2025

Mazot ve Gübre Desteği Sorgulama 2025

Mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatıp yatmadığını öğrenmek için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

E-Devlet: "Tarım ve Orman Bakanlığı Destekleme Ödemeleri" sayfasından sorgulama yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası: Banka hesabınızdan ya da ATM'lerden destekleme ödemenizi kontrol edebilirsiniz.

Tarım ve Orman Müdürlükleri: Bağlı bulunduğunuz tarım müdürlüğüne başvurarak destekleme durumunuzu sorgulayabilirsiniz.

Mazot ve gübre desteği, tarımsal üretimi desteklemek ve çiftçilerin maliyetlerini düşürmek amacıyla sağlanan önemli bir yardımdır. 2025 yılında Şubat-Mart aylarında hesaplara yatması beklenen mazot ve gübre desteği için ÇKS kaydınızın güncel olması gerekmektedir. Destekleme ödemeleri ile ilgili en güncel bilgilere Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi duyurularından ulaşabilirsiniz.