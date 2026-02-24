24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
20:45
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
23:00
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
23:00
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
23:00
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
22:45
24 Şubat
Hull City-Derby County
22:45

Nazillispor'da yine çekilme iddiası

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kulüpteki sıkıntılar nedeniyle gençlerle mücadele ederek son 9 maçta kalesinde 52 gol gören son sıradaki Nazillispor'un yine ligden çekilmeyi değerlendirdiği iddia edildi.

calendar 24 Şubat 2026 13:13
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Nazillispor'da yine çekilme iddiası
Başkanı 2023-2024 sezonundaki Ankaraspor maçıyla alakalı yürütülen şike soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilen, futbolcuları bahisten ceza alınca altyapı oyuncularıyla kalan, tesislerinden ve stadından çıkarılınca ilçeden taşınan siyah-beyazlılar pes etme noktasına geldi. Devre arasında çekilme kararı almasına rağmen ikinci yarıda altyapı takviyeli sahaya çıkan Nazilli kalan maçlara çıkmamayı değerlendiriyor.

Grupta 22 maç sonunda 4 puanla kurtuluş şansını yitiren Nazillispor'un pazar günü iç sahada aldığı 10-0'lık Karşıyaka mağlubiyetinin ardından bu hafta lider Kütahyaspor deplasmanına çıkmayacağı iddia ediliyor. Teknik direktörü ve sağlık ekibi olmayan, sakatlanan oyuncularına rakip sağlıkçılar müdahale eden Nazillispor'un genç oyuncuları maçlara imkansızlıklar nedeniyle birbirinden farklı formalarla çıkmak zorunda kalıyor. PFDK, daha önce siyah-beyazlılara biri açık renk diğeri ise koyu renk olmak üzere en az 2 adet forma setini müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde yanlarında bulundurulmamasından dolayı ceza kesti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
