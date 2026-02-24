24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
20:45
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
23:00
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
23:00
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
23:00
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
22:45
24 Şubat
Hull City-Derby County
22:45

Brunson: "Kariyerimi Knicks'te tamamlamak isterim"

New York Knicks'in yıldız oyun kurucusu Jalen Brunson, son günlerde gündeme gelen kontrat tartışmalarına açıklık getirerek kariyerini New York'ta tamamlamak istediğini söyledi.

calendar 24 Şubat 2026 13:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Brunson: 'Kariyerimi Knicks'te tamamlamak isterim'
Brunson, 2024 yılında Knicks ile sözleşme uzatırken yaklaşık 113 milyon dolarlık potansiyel kazançtan feragat etmişti. Bu durum, ileride daha büyük bir kontrat beklentisi içinde olduğu yönünde yorumlanmıştı.

New York Post'tan Stefan Bondy'ye konuşan 29 yaşındaki guard, sözlerinin bir ultimatom olarak algılanmaması gerektiğini vurguladı:

"Kariyerimin geri kalanını burada geçirmek isterim. Bu şehri, taraftarları, her şeyi seviyorum. Burada kalmayı çok isterim."

Brunson şu anda Knicks ile imzaladığı dört yıllık 156.5 milyon dolarlık sözleşmenin ilk sezonunu geçiriyor.

Bu sezon 26.8 sayı, 6.2 asist ve 3.4 ribaund ortalamaları yakalayan yıldız oyuncu, %47.1 saha içi ve %37.1 üç sayı yüzdesiyle oynuyor.

Eğer 2028-29 sezonu için 43.3 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmazsa, Knicks ile beş yıllık 417.8 milyon dolarlık dev bir kontrat imzalama hakkı doğacak. Bu rakam yıllık ortalama 83.5 milyon doların üzerine denk geliyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
