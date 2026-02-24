New York Knicks'in yıldız oyun kurucusu Jalen Brunson, son günlerde gündeme gelen kontrat tartışmalarına açıklık getirerek kariyerini New York'ta tamamlamak istediğini söyledi.



Brunson, 2024 yılında Knicks ile sözleşme uzatırken yaklaşık 113 milyon dolarlık potansiyel kazançtan feragat etmişti. Bu durum, ileride daha büyük bir kontrat beklentisi içinde olduğu yönünde yorumlanmıştı.



New York Post'tan Stefan Bondy'ye konuşan 29 yaşındaki guard, sözlerinin bir ultimatom olarak algılanmaması gerektiğini vurguladı:



"Kariyerimin geri kalanını burada geçirmek isterim. Bu şehri, taraftarları, her şeyi seviyorum. Burada kalmayı çok isterim."



Brunson şu anda Knicks ile imzaladığı dört yıllık 156.5 milyon dolarlık sözleşmenin ilk sezonunu geçiriyor.



Bu sezon 26.8 sayı, 6.2 asist ve 3.4 ribaund ortalamaları yakalayan yıldız oyuncu, %47.1 saha içi ve %37.1 üç sayı yüzdesiyle oynuyor.



Eğer 2028-29 sezonu için 43.3 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmazsa, Knicks ile beş yıllık 417.8 milyon dolarlık dev bir kontrat imzalama hakkı doğacak. Bu rakam yıllık ortalama 83.5 milyon doların üzerine denk geliyor.



