Oruçluyken Regl Olmak Orucu Bozar mı? Diyanet Görüşü

Hanefi Mezhebi: Hanefi mezhebine göre, oruçluyken regl görmeye başlayan bir kadın, o günkü orucunu bozmuş sayılır. Regl bitene kadar yiyip içebilir ve namaz kılamaz. Regl bittikten sonra gusül abdesti alarak orucuna devam edebilir. Kaza etmesi gereken oruç günleri kadar oruç tutması gerekir.

Maliki Mezhebi: Maliki mezhebinde ise, oruçluyken regl görmeye başlayan bir kadının orucu bozulmaz. Fakat regl bitene kadar yiyip içebilir ve namaz kılamaz. Regl bittikten sonra gusül abdesti alır ve namazlarını kaza eder. Oruç tutmaya devam etmesi gerekir.

Şafii Mezhebi: Şafii mezhebine göre de, oruçluyken regl görmeye başlayan bir kadının orucu bozulmaz. Regl bitene kadar yiyip içebilir ve namaz kılamaz. Regl bittikten sonra gusül abdesti alır ve namazlarını kaza eder. Oruç tutmaya devam etmesi gerekir.

Hanbeli Mezhebi: Hanbeli mezhebinde ise, oruçluyken regl görmeye başlayan bir kadının orucu bozulur. Regl bitene kadar yiyip içebilir ve namaz kılamaz. Regl bittikten sonra gusül abdesti alır ve o günkü orucunu kaza eder.

Regl kanaması başladığı andan itibaren oruç bozulur.



Regl bittikten sonra gusül abdesti alınması gerekir.



Namazlar regl bittikten sonra kaza edilir.



Kaza oruçları tutulmalıdır.



Farklı mezheplerde bazı farklılıklar olsa da, genel olarak oruçluyken regl görmenin orucu bozduğu kabul edilir.



Hanefi mezhebinde, regl kanaması rahmin iç kısmından gelen bir kan olarak kabul edilir. Bu nedenle, kanın vajinadan dışarı çıkmasıyla birlikte oruç bozulur.



Maliki, Şafii ve Hanbeli mezheplerinde ise, regl kanaması rahmin iç kısmından gelen bir sıvı olarak kabul edilir. Bu sıvının vajinadan dışarı çıkmasıyla birlikte oruç bozulmaz. Fakat, bu sıvının vajinaya karışmasıyla birlikte namaz kılmak ve cinsel ilişkiye girmek haram olur.



Regl döneminde bazı kadınlar mide bulantısı, baş ağrısı ve kramp gibi semptomlar yaşayabilir. Bu semptomlar oruç tutmayı zorlaştırabilir.



Uzun süreli oruç tutmak, regl döngüsünü etkileyebilir ve gecikmelere neden olabilir.



Aşırı kan kaybı yaşayan kadınlarda demir eksikliği anemisi riski artabilir.



Bol su içmek ve hafif beslenmek önemlidir.



Ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir.



Dinlenmek ve uyumak önemlidir.



Doktorunuza danışarak oruç tutmanın sizin için uygun olup olmadığını öğrenebilirsiniz.



Oruçluyken regl olmak, farklı fıkhi mezheplere göre farklı hükümler taşır. En doğru bilgiyi almak için bir din alimine danışmak önemlidir.