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Juventus'a Hakan Çalhanoğlu önerisi!

İtalyan eski futbolcu Antonio Cabrini, Juventus'a transfer sürecinde Hakan Çalhanoğlu'nu değerlendirmesini önerdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ekim 2026 17:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus'a Hakan Çalhanoğlu önerisi!
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İtalyan futbolunun önemli isimlerinden Antonio Cabrini, Juventus'un orta saha transferinde Hakan Çalhanoğlu'nu değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tuttosport'a konuşan İtalyan eski futbolcu, Inter ile sözleşmesini yenilememesi halinde milli futbolcunun Juventus için önemli bir fırsat olabileceğini belirtti.

Cabrini, Hakan Çalhanoğlu'nun takıma etkisine dikkat çekerek, "Orta sahada Çalhanoğlu'na yönelirdim. Inter ile sözleşmesini yenilemezse Juventus bu fırsatı çok ciddi şekilde değerlendirmeli. O, takımın çehresini değiştirebilecek bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Bu sezon Inter forması ile 9 maça çıkan milli yıldız, 3 gol kaydetti.



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