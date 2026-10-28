Juventus'a Hakan Çalhanoğlu önerisi!

İtalyan futbolunun önemli isimlerinden Antonio Cabrini, Juventus'un orta saha transferinde Hakan Çalhanoğlu'nu değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tuttosport'a konuşan İtalyan eski futbolcu, Inter ile sözleşmesini yenilememesi halinde milli futbolcunun Juventus için önemli bir fırsat olabileceğini belirtti.
Cabrini, Hakan Çalhanoğlu'nun takıma etkisine dikkat çekerek, "Orta sahada Çalhanoğlu'na yönelirdim. Inter ile sözleşmesini yenilemezse Juventus bu fırsatı çok ciddi şekilde değerlendirmeli. O, takımın çehresini değiştirebilecek bir oyuncu." ifadelerini kullandı.
PERFORMANSI
Bu sezon Inter forması ile 9 maça çıkan milli yıldız, 3 gol kaydetti.
Cabrini, Hakan Çalhanoğlu'nun takıma etkisine dikkat çekerek, "Orta sahada Çalhanoğlu'na yönelirdim. Inter ile sözleşmesini yenilemezse Juventus bu fırsatı çok ciddi şekilde değerlendirmeli. O, takımın çehresini değiştirebilecek bir oyuncu." ifadelerini kullandı.
PERFORMANSI
Bu sezon Inter forması ile 9 maça çıkan milli yıldız, 3 gol kaydetti.