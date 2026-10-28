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Galatasaray'da Rus ruleti tuttu!

Galatasaray'ın 25 milyon euroya kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, Barcelona, Lille ve Fenerbahçe maçlarındaki performansıyla riskli transfer tercihini başarıya dönüştürdü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ekim 2026 10:09
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Rus ruleti tuttu!
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Batrakov
Batrakov
Galatasaray
Galatasaray'ın orta sahadaki yeni yıldızı Aleksey Batrakov, kısa sürede sergilediği performansla transferine yönelik soru işaretlerini ortadan kaldırırken sarı-kırmızılıların en önemli kozlarından biri haline geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Orta saha transferinde dünya yıldızlarıyla temas kuran Galatasaray'da son kararı Dursun Özbek vermişti. Başkan, yüksek maliyetine rağmen tercihini Rusya'nın gelecek vaat eden en önemli isimlerinden Aleksey Batrakov'dan kullanmıştı.

Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon Euro bonservis ödenen 21 yaşındaki futbolcu hem yaşı hem de ilk yurt dışı deneyimi olması nedeniyle "Riskli" bir transferdi.

KALİTESİNİ GÖSTERDİ

Ancak Batrakov sahaya adım attığı ilk andan itibaren kalitesini gösterdi. Barcelona ve Lille ağlarını havalandıran Rus yıldız, Fenerbahçe derbisindeki futboluyla da büyük alkış aldı. 



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